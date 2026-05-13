김포 태산패밀리파크, 밤 풍경 새단장…“경관조명 개선”
경기 김포시가 태산패밀리파크 야간경관 조명설치사업을 완료하고 시민들에게 보다 안전하고 쾌적한 야간 휴식공간을 제공한다.
김포시는 최근 태산패밀리파크 내 노후 보안등을 LED 보안등으로 교체하고 주요 시설물과 수목에 경관조명을 설치하는 야간경관 개선사업을 마무리했다고 13일 밝혔다.
이번 사업은 공원 내 어두운 보행 환경을 개선하고 시민들이 밤에도 안심하고 머물 수 있는 공원 조성을 목표로 추진됐다. 특히 범죄 취약구간의 조도를 높여 야간 보행 불안감을 해소하는 데 중점을 뒀다.
시는 사업을 통해 보안등 19개소와 수목등 53개, 라인조명 104개를 설치했다. 이에 따라 기존의 단조롭고 어두웠던 공원 환경은 밝고 생동감 있는 야간 경관으로 탈바꿈했으며, 보행 취약구간의 사각지대도 크게 줄어들 것으로 기대된다.
또한 주요 산책로와 시설물 주변에 적용된 경관조명은 시민들에게 보다 낭만적인 밤 풍경과 휴식공간을 제공할 것으로 전망된다.
김포시 관계자는 “공원 내 야간경관 개선사업은 단순한 조명 정비를 넘어 시민 삶의 질과 도시 품격을 높이는 사업”이라며 “김포 북부권 대표 복합문화공간인 태산패밀리파크가 밤에도 안심하고 즐길 수 있는 공간이 되도록 지속적으로 공원 환경을 개선해 나가겠다”고 말했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사