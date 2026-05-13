슈퍼스타들의 헌신 플레이…KCC, 0% 신화 썼다

부산 KCC 선수들이 13일 고양 소노아레나에서 열린 2025-2026 KBL 챔피언결정전 5차전에서 소노를 격파한 뒤 우승 트로피를 들고 기뻐하고 있다. 연합뉴스

아버지 허재, 팀에서 함께 뛰고 있는 형 허웅에 이어 삼부자가 모두 챔프전 MVP를 수상하는 진기록을 세웠다. 올 시즌