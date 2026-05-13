‘#어서와요트럼프’ 중국 SNS 최고 인기 검색어 등극

트럼프, 베이징 도착한 날

‘#WelcomeTrumpToChina’

웨이보 최고 인기 검색어

‘협력하면 윈윈’ 등 반응도

도널드 트럼프 미국 대통령이 13일 베이징 서우두국제공항에 도착해 한정 중국 국가부주석의 영접을 받고 있다. AP연합뉴스

중국 소셜미디어 웨이보에서는 그를 환영하는 해시태그가 최고 인기 검색어에 올랐다.

해당 해시태그는 ‘#WelcomeTrumpToChina’로 ‘어서와요 트럼프, 중국에’라는 의미다.

댓글 가운데는 ‘환영합니다!’ ‘협력하면 윈윈할 수 있습니다!’ 같은 긍정적 반응이 많았다고

‘윈윈’은 상호 이익의 중요성을 강조할 때 중국 정부가 자주 쓰는 외교적 표현이다.