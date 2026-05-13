‘#어서와요트럼프’ 중국 SNS 최고 인기 검색어 등극
트럼프, 베이징 도착한 날
‘#WelcomeTrumpToChina’
웨이보 최고 인기 검색어
‘협력하면 윈윈’ 등 반응도
도널드 드럼프 미국 대통령이 중국 베이징에 도착한 13일 중국 소셜미디어 웨이보에서는 그를 환영하는 해시태그가 최고 인기 검색어에 올랐다.
해당 해시태그는 ‘#WelcomeTrumpToChina’로 ‘어서와요 트럼프, 중국에’라는 의미다.
댓글 가운데는 ‘환영합니다!’ ‘협력하면 윈윈할 수 있습니다!’ 같은 긍정적 반응이 많았다고 CNN이 전했다.
‘윈윈’은 상호 이익의 중요성을 강조할 때 중국 정부가 자주 쓰는 외교적 표현이다.
트럼프 대통령의 중국식 별명 ‘촨젠궈(川建国)’도 중국 소셜미디어 곳곳에서 다시 등장했다. 문자 그대로 옮기면 ‘나라를 세우는 트럼프’라는 뜻이다.
하지만 실제로는 트럼프 대통령의 고립주의적 외교정책과 분열적인 국내 의제가 결과적으로 중국이 국제무대에서 미국을 앞서도록 도왔다는 조롱 섞인 표현이라고 CNN은 해설했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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