[속보] “트럼프, 中베이징 도착… 시진핑 만남은 내일”
도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 고위급 회담을 위해 중국 베이징에 도착해 주요 인사들의 영접을 받았다고 CNN 등이 13일 밤(현지시간) 보도했다.
트럼프 대통령의 중국 방문은 첫 임기였던 2017년 방중 이후 처음이다.
뉴욕타임스(NYT)는 “그 사이 힘의 균형은 달라졌다”며 “중국은 지난해 미국 산업에 필요한 광물 수출을 제한해 미국이 고율 관세 방침에서 물러서도록 압박했다”고 설명했다.
트럼프 대통령은 오후 8시를 조금 넘겨 에어포스원 계단을 내려왔다.
파란색과 흰색이 조화를 이룬 단복을 입고 중국과 미국 국기를 든 중국 청소년 300명이 활주로를 따라 행진하며 트럼프 대통령을 환영했다. 군 의장대와 군악대 사열도 함께 진행됐다.
CNN은 “공항에서는 트럼프 대통령이 선호하는 것으로 잘 알려진 화려하고 격식 있는 환영 의식이 펼쳐졌다”고 전했다.
공항에서는 한정 중국 국가부주석을 비롯해 데이비드 퍼듀 주중 미국대사, 셰펑 주미 중국대사, 마자오쉬 중국 외교부 상무부부장 등이 트럼프 대통령을 맞았다.
트럼프 대통령과 시 주석의 만남은 다음날 오전 이뤄질 예정이다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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