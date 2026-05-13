[속보] “트럼프, 中베이징 도착… 시진핑 만남은 내일”

도널드 트럼프 미국 대통령이 13일 중국 베이징의 베이징 서우두국제공항 도착 후 열린 환영식에서 한정 중국 국가부주석과 함께 걷고 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 고위급 회담을 위해 중국 베이징에 도착해 주요 인사들의 영접을 받았다고 CNN 등이 13일 밤(현지시간) 보도했다.

공항에서는 한정 중국 국가부주석을 비롯해 데이비드 퍼듀 주중 미국대사, 셰펑 주미 중국대사, 마자오쉬 중국 외교부 상무부부장 등이 트럼프 대통령을 맞았다.