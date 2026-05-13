포항시, 고용위기 선제대응지역 지정 11월까지 연장
경북 포항시의 ‘고용위기 선제대응지역’ 지정이 6개월 연장되면서 지역 고용안정 지원이 올해 11월까지 이어지게 됐다.
포항시는 13일 고용노동부가 ‘2026년 제4차 고용정책심의회’를 통해 포항시의 고용위기 선제대응지역 지정기간을 연장하기로 결정했다고 밝혔다. 이에 따라 지정기간은 이달 20일에서 11월 20일까지로 늘어났다.
이번 연장은 철강산업 경기 둔화로 인한 고용 불안에 대응하기 위한 포항시의 선제적 대응과 지역 고용시장 안정화 노력 등이 반영된 결과로 풀이된다.
시는 경상북도가 추진 중인 ‘버팀이음 프로젝트’와의 연계를 강화해 고용안전망을 한층 확대할 계획이다.
고용위기 선제대응지역은 근로자의 내일배움카드 지원 한도가 기존 300만원에서 500만원으로, 생활안정자금 융자는 2500만원에서 3000만원으로 늘어난다.
임금 체불 근로자 생계비 융자는 1000만원에서 1500만원으로, 직업훈련 생계비 대부는 1000만원에서 2000만원으로 상향된다. 또 국민취업지원제도 Ⅱ유형의 소득요건이 면제된다.
기업의 경우 고용유지지원금은 휴업수당이 66.6%에서 80%로 상향되고, 사업주 직업훈련 지원은 훈련비 단가의 130%까지 확대된다.
이와 함께 신규 채용 시 월 통상임금의 최대 50%를 지원하는 지역고용촉진지원금도 제공된다.
이상엽 포항시 일자리경제국장은 “이번 지정 연장은 고용노동부 포항고용노동지청과 경상북도 등 관계기관과 긴밀히 협력해 온 결과”라며 “고용 불안에 직면한 근로자와 경영난을 겪는 기업들이 실질적인 도움을 받을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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