IGC 한국뉴욕주립대, 16일 ‘2026 봄 축제’ 개최
인천글로벌캠퍼스(IGC)운영재단은 캠퍼스 활성화를 위해 입주대학인 한국뉴욕주립대학교와 손잡고 ‘2026 봄 축제’를 통한 지역 상생에 나선다.
IGC운영재단은 오는 16일 열리는 2026 봄 축제를 통해 지역사회와의 문화적 교류를 자연스럽게 확대할 계획이라고 13일 밝혔다.
이번 축제는 학생 중심의 프로그램을 기반으로 동문과 지역사회가 함께 호흡하는 ‘열린 캠퍼스’로 운영되는 것이 특징이다. 특히 재학생뿐 아니라 졸업생과 교수진이 교류하는 동문 모임을 병행해 IGC 입주대학 간 커뮤니티를 공고히 하는 화합의 장이 될 것으로 기대를 모으고 있다.
축제 당일에는 학생 동아리들이 직접 기획하고 운영하는 이색 체험 부스와 다채로운 먹거리를 즐길 수 있는 푸드트럭이 마련돼 방문객들에게 풍성한 즐길거리를 제공한다. 세계적인 패션 명문 대학인 패션기술대학교(FIT) 학생들이 직접 기획부터 모델 참여까지 전 과정을 주도하는 패션쇼는 IGC만의 독창적인 문화를 엿볼 수 있는 이번 축제의 백미로 꼽힌다.
이어지는 무대 공연에는 카더가든, 이창섭, 츄, 비오 등 대중적인 인기를 얻고 있는 정상급 아티스트들이 대거 출연해 축제의 열기를 한층 고조시킬 전망이다. 이번 행사는 IGC 구성원뿐 아니라 인천시민 누구나 별도의 절차 없이 자유롭게 관람할 수 있는 개방형 행사로 진행된다.
IGC운영재단 관계자는 “이번 축제는 학생들의 열정이 지역사회의 활력으로 이어지는 뜻깊은 소통의 현장이 될 것”이라며 “앞으로도 재단과 입주대학의 긴밀한 협력을 통해 지역사회 구성원 모두가 즐길 수 있는 글로벌 캠퍼스 문화 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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