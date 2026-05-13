이예원, 두산 매치플레이 2연패 향해 쾌조의 출발

조별리그 1차전서 이세희 5&4로 제쳐

박현경도 정소이 상대로 승점 1점 획득

고지원·김민솔·김민별·이가영·박혜준 패배

이예원. KLPGA

이예원이 한국여자프로골프(KLPGA)투어 두산 매치플레이(총상금 10억 원) 2연패를 향한 쾌조의 출발을 했다.



디펜딩 챔피언 이예원은 13일 강원도 춘천시 라데나GC 네이처·가든 코스(파72)에서 열린 대회 첫날 조별리그 5조 1차전에서 이세희를 상대로 4개 홀을 남기고 5홀을 앞서는 압승을 거뒀다.



승점 1점을 획득한 이예원은 김우정과 2차전을 벌인다. 김우정은 이채은과의 첫 경기에서 무승부를 기록했다.



이예원은 “코스가 워낙 까다롭고 조금만 방심해도 실수가 나올 수 있는 코스라 차근차근 내 플레이를 하려고 했는데, 퍼트감이 좋아서 승리까지 이어진 것 같다”고 했다.



그는 이어 “결승까지 가려면 라운드가 많이 남아 있기 때문에 하루하루 내 플레이에만집중하려고 한다. 오늘처럼 차분하게 경기 운영을 이어가고 싶다”라고 각오를 다졌다.







지난해 대상 수상자 유현조도 조혜림을 상대로 3홀을 남기고 5개 홀을 앞서 무난히 1승을 올렸다.



작년 상금왕 홍정민은 태국의 빳차라쭈타 콩끄라판에 2홀 차 승리를 거뒀다.



지난주 NH투자증권 챔피언십에 허리 부상으로 기권했던 ‘엄마 골퍼’ 박주영은 2010년 대회 우승자 이정민을 맞아 4홀을 남기고 6홀 차이로 제압했다.



조아연은 2023년 우승자 성유진을 상대로 2홀을 남기고 3개 홀 앞서 귀중한 승점 1점을 챙겼다.



방신실은 김지수를 맞아 한 때 4홀 차까지 뒤졌으나 끈질긴 추격전을 펼쳐 1홀 차이로 이겼다.



올 시즌 국내 개막전 더시에나 오픈 우승으로 상금과 대상 포인트 부문 3위를 달리고 있는 고지원은 ‘루키’ 최정원에 덜미를 잡혀 이변의 희생양이 됐다.



최정원은 14번 홀 버디로 2개 홀을 앞서 나간 뒤 17번 홀까지 리드를 지켜 대어를 낚는데 성공했다.



고지원의 언니 고지우는 전우리를 상대로 2개홀을 남기고 3홀 차이로 이겼다.



전인미답의 KLPGA투어 통산 20승에 단 1승만을 남겨 놓고 있는 박민지는 김시현에게 2&1로 패했다.



박혜준은 강가율에게, 김민솔은 문정민에게, 이가영은 유서연에게, 김민별은 최민경에게 각각 패했다.



16개 조로 나눠 열리는 조별리그에서는 각 조 1위가 16강전에 진출한다. 대회 이틀째인 14일에는 조별리그 2차전이 열린다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이예원이 한국여자프로골프(KLPGA)투어 두산 매치플레이(총상금 10억 원) 2연패를 향한 쾌조의 출발을 했다.디펜딩 챔피언 이예원은 13일 강원도 춘천시 라데나GC 네이처·가든 코스(파72)에서 열린 대회 첫날 조별리그 5조 1차전에서 이세희를 상대로 4개 홀을 남기고 5홀을 앞서는 압승을 거뒀다.승점 1점을 획득한 이예원은 김우정과 2차전을 벌인다. 김우정은 이채은과의 첫 경기에서 무승부를 기록했다.이예원은 “코스가 워낙 까다롭고 조금만 방심해도 실수가 나올 수 있는 코스라 차근차근 내 플레이를 하려고 했는데, 퍼트감이 좋아서 승리까지 이어진 것 같다”고 했다.그는 이어 “결승까지 가려면 라운드가 많이 남아 있기 때문에 하루하루 내 플레이에만집중하려고 한다. 오늘처럼 차분하게 경기 운영을 이어가고 싶다”라고 각오를 다졌다.2024년 이 대회 우승자 박현경도 정소이를 상대로 2개 홀을 남기고 4홀차 완승을 거뒀다. 박현경은 신다인에게 패한 서어진을 상대로 조별리그 2차전을 갖는다.지난해 대상 수상자 유현조도 조혜림을 상대로 3홀을 남기고 5개 홀을 앞서 무난히 1승을 올렸다.작년 상금왕 홍정민은 태국의 빳차라쭈타 콩끄라판에 2홀 차 승리를 거뒀다.조아연은 2023년 우승자 성유진을 상대로 2홀을 남기고 3개 홀 앞서 귀중한 승점 1점을 챙겼다.방신실은 김지수를 맞아 한 때 4홀 차까지 뒤졌으나 끈질긴 추격전을 펼쳐 1홀 차이로 이겼다.올 시즌 국내 개막전 더시에나 오픈 우승으로 상금과 대상 포인트 부문 3위를 달리고 있는 고지원은 ‘루키’ 최정원에 덜미를 잡혀 이변의 희생양이 됐다.최정원은 14번 홀 버디로 2개 홀을 앞서 나간 뒤 17번 홀까지 리드를 지켜 대어를 낚는데 성공했다.고지원의 언니 고지우는 전우리를 상대로 2개홀을 남기고 3홀 차이로 이겼다.전인미답의 KLPGA투어 통산 20승에 단 1승만을 남겨 놓고 있는 박민지는 김시현에게 2&1로 패했다.박혜준은 강가율에게, 김민솔은 문정민에게, 이가영은 유서연에게, 김민별은 최민경에게 각각 패했다.16개 조로 나눠 열리는 조별리그에서는 각 조 1위가 16강전에 진출한다. 대회 이틀째인 14일에는 조별리그 2차전이 열린다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지