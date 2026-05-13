‘아시아나’ 사라진다… 12월 17일 대한항공 통합 출범
대한항공과 아시아나항공이 합병, 올해 말 ‘통합 대한항공’으로 출범한다. 1988년 시작된 아시아나 브랜드는 오는 12월 17일 역사 속으로 사라질 전망이다.
대한항공과 아시아나는 13일 각각 정기 이사회를 개최하고 합병 계약 체결 안건을 승인했다고 공시했다. 양측은 오는 14일 계약을 맺고 통합 항공사 출범 일자를 공식화할 방침이다.
양사의 합병 계약 체결은 2020년 11월 17일 대한항공과 아시아나의 신주 인수계약 체결 이후 5년 6개월여 만이다. 대한항공은 이후 한국을 비롯한 14개국에 기업결합을 신고, 각국 경쟁당국 승인을 3년 10개월에 걸쳐 얻어냈다. 2024년 말에는 아시아나를 인수, 이후 계열사로 별도 운영해 왔다.
이번 계약이 체결되면 대한항공은 아시아나의 자산, 부채, 권리 의무, 근로자 일체를 승계한다. 양사 합병 비율은 자본시장법령에 의한 기준시가에 따라 대한항공 1 대 아시아나 0.2736432로 산정됐다. 합병으로 대한항공 자본금은 1017억원가량 증가할 예정이다.
계약을 마친 뒤에는 각종 인허가를 비롯한 제반 절차가 이어질 전망이다. 아시아나 보유 항공기 등을 대한항공 운영체계로 통합하기 위해서다. 국토교통부로부터 합병 인가도 얻어야 한다. 이후 오는 8월쯤에는 주주총회를 열어 합병을 결의한다는 방침이다. 양사 마일리지 통합안은 아직 공정거래위원회 등 관계 당국과 협의 중이다.
통합 대한항공은 오는 12월 17일 출범 예정이다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사