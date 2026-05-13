실형 선고받고 피고인 대기실서 자해 30대 병원 이송
실형을 선고받고 법정 구속된 뒤 피고인 대기실에서 자해를 한 30대 남성이 병원으로 옮겨졌다.
13일 소방당국 등에 따르면 이날 오후 2시23분쯤 인천지법에서 목 부위를 자해한 30대 A씨가 인근 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.
119 신고를 받은 소방당국이 현장에 출동했을 당시 A씨는 교도관들의 응급처치를 받고 바닥에 누워 있는 상태였다.
A씨는 준강제추행미수 혐의로 실형을 선고받고 법정 구속된 이후 피고인 대기실에서 자신이 갖고 있던 흉기로 자해한 것으로 파악됐다.
그는 청사 건물 내부로 들어오기 전 출입문에서 보안 검색을 받았지만 이른바 ‘맥가이버 칼’ 형태의 접이식 흉기를 갖고 있었다. 이 흉기에는 열쇠 등이 함께 달려 있었던 것으로 전해졌다.
법원 관계자는 “엑스레이 검사에서 접혀 있는 형태의 물건이 흉기로 인식되지 않았을 수도 있다”고 설명했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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