눈에 멍 든 조국 “액땜했다더라”…유세 중 부상 사진 공개
조국 조국혁신당 대표가 유세 도중 다친 사실을 공개하며 “멍든 눈으로도 뚜벅이는 계속된다”고 밝혔다.
조 대표는 13일 자신의 소셜미디어 페이스북에 오른쪽 눈 주변이 멍든 사진을 올리고 “어제 일정 중 문에 이마를 세게 부딪히는 작은 사고가 있었다”며 “자고 일어나 보니 눈두덩이가 붓고 멍이 들었다”고 전했다.
이어 “살고 있는 평택 안중에 있는 성심중앙병원에서 주사와 약 처방을 받았다”며 “의사와 간호사 선생님들, 병원을 찾은 주민들의 응원에 감사드린다”고 적었다.
또 “문재인 정부 청와대에서 함께 일했던 실장·수석·비서관들이 선거사무소를 찾아왔다”며 “눈에 멍이 든 모습을 보고 놀라면서도 ‘액땜했다’며 격려해줬다”고 덧붙였다.
경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조 대표는 14일 평택시선거관리위원회를 찾아 후보 등록 절차를 진행할 계획이다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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