‘국회의장 후보’ 조정식 “국정과제 입법 연내 모두 처리”
22대 국회 후반기 국회의장 후보로 선출된 조정식 더불어민주당 의원이 다음 달 안에 원 구성을 마치고 연말까지 국정과제 입법을 마무리하겠다고 밝혔다.
조 의원은 13일 민주당 의원총회에서 의장 후보로 선출된 직후 수락 연설에서 “국민의 삶을 책임지고 대한민국의 미래를 열어가는 국민주권국회, 민생국회를 반드시 만들겠다”며 “오는 6월 내에 원 구성을 신속히 완료하고 12월 내에 국정과제 입법을 모두 처리하겠다”고 말했다.
여당 지도부와의 긴밀 공조도 강조했다. 조 의원은 “예측 가능한 국회 운영으로 국회의 새로운 모습을 만들어가겠다”며 “정청래 대표, 한병도 원내대표와 긴밀히 협의·협력하면서 속도감 있고 성과 있는 국회를 만들어가겠다”고 했다.
조 의원은 인공지능(AI) 혁명과 국제질서 재편, 저성장, 기후위기 등을 당면 과제로 꼽으며 선도적 국회를 만들겠다고 공언했다. 그는 “국회도 이재명정부와 함께 대한민국 대전환과 도약을 책임지겠다”고 덧붙였다.
열린우리당 시절인 2004년 17대 총선을 통해 등원한 조 의원은 이후 경기도 시흥을 지역구에서만 내리 6선에 성공했다. 이재명 대통령이 민주당 대표 시절이던 2022년에는 당 사무총장을 역임했고, 지난해 말엔 이 대통령의 정무특별보좌관으로 임명됐다. 민주당은 이르면 오는 20일 본회의를 열어 국회의장 선출을 투표에 부칠 계획이다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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