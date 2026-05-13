52조원 규모 美 관세 환급 개시…트럼프 “미친 짓”
미국 정부가 연방대법원으로부터 위법 판결을 받은 관세에 대해 본격적인 환급 절차에 돌입했다. 대법원의 무효 판결이 나온 지 약 석 달 만이다.
12일(현지시간) 미국 CNBC 방송에 따르면 도널드 트럼프 행정부가 부과 및 징수했으나 위법으로 결론 난 관세의 1차 환급금이 최근 각 기업에 지급되기 시작했다.
미국 소매업체 오시코시의 맷 필드 최고경영자(CEO)는 CNBC를 통해 전체 환급 규모는 아직 확인되지 않았다면서도 “신청액 가운데 초기 분에 해당하는 환급금을 받기 시작했다”고 밝혔다. 완구업체 베이직펀의 제이 포먼 CEO 역시 성명을 내고 현재까지 전체 신청액의 5%를 돌려받았다며 “올해 현금 흐름을 지원하고 우리 팀에 투자하는데 환급금을 활용할 것”이라고 전했다.
이에 앞서 UPS, 페덱스, DHL 등 글로벌 물류업체들은 고객들을 대신해 관세 환급 신청 절차를 밟고 있다고 밝힌 바 있다.
미 세관국경보호국(CBP)이 법원에 제출한 자료에 따르면, 11일 오전 기준으로 총 830만건의 수입 선적물에 대해 약 354억6000만달러(약 52조7500억원) 규모의 환급금이 지급될 것으로 추산된다. 이번 대규모 환급 조치는 지난 2월 미 연방대법원이 트럼프 대통령의 관세 부과 조치를 무효로 판결한 데 따른 후속 절차다.
그러나 트럼프 대통령은 이 같은 상황에 강한 불만을 표출했다. 그는 이날 WABC 방송과의 인터뷰에서 관세 환급에 대해 “미친 짓”이라고 맹비난하며 “우리는 우리를 싫어하는 사람들, 국가들, 기업들로부터 거액을 거둬들이고 있었다”고 주장했다.
이어 “이론적으로는 관세를 돌려줘야 한다”면서도 “우리는 그에 맞서 싸울 것”이라며 강경 대응을 예고했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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