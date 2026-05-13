[단독] 스승의날 앞둔 교사들의 호소…“악성 민원에서 보호해달라” 입법 촉구
천하람 의원·대한초등교사협회, 스승의날 교실 간담회
“악성민원 대응할 제도적 보호막 필요”
교육활동 관련 소송의 ‘국가책임제’ 촉구
스승의 날을 앞두고 초등교사들이 악의적 민원에 따른 교권 침해를 막아달라는 목소리를 국회에 전달한다.
13일 국민일보 취재에 따르면 초등교사로 구성된 교원단체인 대한초등교사협회(대초협)는 오는 14일 경기도 수원의 한 초등학교에서 천하람 개혁신당 의원과 함께 현직 교사가 참여하는 ‘스승의 날 교실’ 간담회를 연다. 이 자리에서 현직 초등교사 10여명은 교육 활동 침해 경험뿐 아니라 보람과 행복을 느꼈던 순간을 나누며 공교육 현장의 현실을 정치권에 전달할 예정이다.
교사들은 정당한 교육 활동임에도 제기되는 악성 민원에 대응할 수 있는 제도적 보호막이 필요하다는 점을 강조할 예정이다. 악의적인 아동학대 신고 등에 휘둘리지 않고 교육할 수 있는 환경을 조성해달라는 취지다.
특히 교사들은 아동학대처벌법상 ‘정서적 학대’ 조항 개정을 시급한 과제로 꼽고 있다. 이 조항의 정서적 학대 기준이 모호해 정당한 훈육을 차단하고 악성 민원을 양산하는 원인이 되고 있다는 것이다.
정당한 교육 활동 중 발생한 소송에 대한 국가책임제 도입도 촉구할 예정이다. 체육대회, 체험학습 등에서 벌어진 사고나 분쟁에 대해 교사에게 중대한 과실이 있지 않다면 국가 또는 지방자치단체가 교사 대신 소송 대응 주체로 나서야 한다는 주장이다.
2023년 7월 서이초 사건 이후 ‘교권보호 5법’이 국회를 통과했지만 현장에선 변화가 체감되지 않는다는 반응도 나온다. 서울교사노동조합이 지난달 15일부터 이달 6일까지 설문조사한 결과 교육 활동 보호에 ‘변화가 없다’는 응답이 54%였다.
아울러 악성 민원이 교육 현장을 이른바 ‘무균실’로 만들고 있다는 지적이다. 천 의원실에 따르면 전국 초등학교 6189곳 중 312곳(5.04%)이 점심시간과 쉬는 시간에 축구와 야구 등 구기 종목을 전면 금지하고 있다. 서울은 초교 6곳 중 1곳(16.7%)이, 부산은 3곳 중 1곳 이상(34.7%)이 운동장에서의 신체 활동을 제약하고 있다.
그나마 1년에 한 번 있는 운동회조차 인근 주민의 신고 한 통에 경찰이 들이닥치는 단속 대상이 되기도 한다. 이에 천 의원은 지난 5일 어린이집, 유치원, 학교, 놀이시설에서 이루어지는 보육·교육·놀이 활동 중에 발생하는 소리를 법상 ‘소음’이나 ‘인근 소란’ 대상에서 원천적으로 제외하는 내용의 소음·진동관리법 및 경범죄 처벌법 일부개정법률안을 발의하기도 했다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
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