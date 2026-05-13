‘수입차 무덤’ 일본 상륙한 기아… 승용차 말고 ‘이것’ 판다
기아가 일본에서 사실상 처음 자동차 판매를 시작했다. 그러나 승용차가 아니다. 수입차 무덤인 일본을 공략하기 위해 꺼내든 카드는 전기 상용차다. 현지 종합상사 네트워크를 적극 활용한다는 계획이다.
기아는 13일 일본 도쿄 기아 PBV 재팬 도쿄니시 직영점에서 목적기반차량(PBV) PV5 출시 행사를 개최하고 계약을 시작했다. 일본 자동차시장은 수입 브랜드가 공략하기 어려운 걸로 유명하다. 기아는 현대자동차그룹에 인수되기 전인 1992년 현지 법인을 설립했지만 판매 부진으로 2013년 사업을 종료했었다. 이후 13년 만에 다시 자동차 판매를 시작한 것이다.
이번엔 그때와 달리 전기 상용차를 앞세웠다. 일본은 다른 국가에 비해 전기차 전환이 유난히 느리다. 일본 정부는 2030년까지 신차 판매 비중의 30%를 전기차로 전환한다는 목표를 세웠다. 이런 상황에서 기아는 일본의 전기 밴 시장에 침투할 여지가 있다고 봤다.
PV5는 전장(차의 길이) 4695㎜, 전폭(차의 너비) 1895㎜의 차체를 기반으로 회전반경 5.5m를 확보했다. 일본의 좁은 도로 환경에서 효율적인 주행이 가능하다. 현지 충전 인프라를 고려해 차데모(CHAdeMO) 충전 방식을 기본 적용했다. 전기차 배터리를 외부에 끌어 쓰는 기술인 V2L을 지원한다. 지진 등 재난 상황이 많은 일본에서 비상 전력원으로 활용할 수 있다.
PV5 패신저와 카고 모델을 우선 선보이고 이후 휠체어 이용자가 스스로 타고 내릴 수 있도록 제작한 PV5 웨이브(WAV)로 라인업을 확장할 계획이다. 2028년에는 후속 모델인 PV7을 출시할 예정이다.
기아는 일본 종합상사인 소지츠(Sojitz)의 네트워크를 활용해 판매를 확대한다는 전략을 세웠다. 이를 위해 지난해 4월 소지츠가 100% 출자한 신규 법인 ‘기아 PBV 재팬’을 출범했다. 기아 PBV 재팬은 현재 대리점 7개와 서비스센터 52개를 운영하고 있다. 올해 안에 대리점 11개와 서비스센터 100개 체제를 구축한다는 목표다. 김상대 기아 PBV비즈니스사업부장(부사장)은 “일본 고객 니즈에 맞춰 장기적인 신뢰를 구축하고, 전동화 전환을 지원하는 믿을 수 있는 파트너로 자리매김할 것”이라고 밝혔다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
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