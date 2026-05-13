팬스타, 글로벌 포상관광단 부산 선셋크루즈 체험
EU·영국·튀르키예 리더 228명 승선
광안대교·오륙도 야경 속 선상 만찬
부산 관광, 글로벌 인센티브 무대 인기
부산 크루즈 관광이 글로벌 기업 인센티브 관광(MICE) 무대로 활용되며 해양관광 도시 경쟁력을 키우고 있다.
팬스타는 부산 대표 유람선인 ‘팬스타 그레이스호’가 지난 12일 글로벌 유통기업 애터미의 유럽연합(EU)·영국·튀르키예 지역 리더 228명을 태우고 부산 앞바다에서 특별 선셋 크루즈를 운항했다고 13일 밝혔다.
이번 행사는 애터미가 진행하는 글로벌 초청 연수 프로그램 ‘2026 애터미 석세스 투어’의 핵심 일정으로 마련됐다.
연수 프로그램에는 유럽과 영국, 튀르키예 등에서 활동 중인 애터미 멤버들이 참가했으며 서울과 부산을 잇는 6박7일 일정으로 진행됐다. 부산에서는 2박3일 동안 주요 프로그램이 운영됐다.
특히 ‘그레이스호 선셋 크루즈’는 부산 일정의 하이라이트로 꼽혔다. 참가자들은 부산항대교와 오륙도, 태종대, 광안대교 야경 등을 배경으로 선상에서 저녁 식사와 공연을 즐기며 부산 해양관광의 매력을 체험했다.
팬스타는 이번 행사가 단순 관광을 넘어 부산의 프리미엄 해양관광 콘텐츠를 해외에 알리는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
2500t급인 팬스타 그레이스호는 국내 최대 연안 유람선으로 첨단 안전장치와 다양한 편의시설, 배리어프리(무장벽) 설계를 갖추고 있다. 휠체어 이용 승객도 불편 없이 승선할 수 있도록 설계됐다.
팬스타그룹 관계자는 “이번 크루즈는 세계 각지에서 활동하는 애터미 리더들의 성과와 열정을 축하하는 뜻깊은 자리였다”며 “팬스타의 프리미엄 크루즈 서비스와 부산 해양관광의 경쟁력을 글로벌 시장에 알리는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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