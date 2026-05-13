포항시, ‘지방세입 체납관리단’ 시범 운영…3년간 187명 채용
경북 포항시가 지방세 체납 문제 해소와 복지 사각지대 발굴을 위해 ‘지방세입 체납관리단’을 시범 운영한다.
포항시는 13일 지방세와 지방세외수입 체납액에 대응하고 체납 징수의 실효성을 높이기 위해 체납관리단을 구성·운영할 계획이라고 밝혔다.
체납관리단은 오는 8월부터 11월까지 4개월간 한시적으로 운영되며, 시는 5~6월 중 기간제 근로자 채용을 시작으로 사전 준비에 착수한다.
그동안 시는 체납관리 인력과 예산 부족으로 체납액 정리에 어려움을 겪어 왔다. 특히 100만원 이하 소액 체납자에 대한 관리가 상대적으로 미흡하다는 지적이 지속적으로 제기됐다.
이번에 도입되는 체납관리단은 12~19명 규모로 구성되며, 체납자 현장 방문을 통한 생활환경 및 체납 실태 조사, 전화 상담과 납부 안내, 생계형 체납자 대상 복지서비스 연계 지원 등의 업무를 맡는다.
시는 올해 시범 운영을 시작으로 향후 3년간 총 187명을 단계적으로 채용해 체납관리단 운영을 확대하고, 지역 실정에 맞는 체납관리 모델을 구축해 나갈 방침이다.
박재관 포항시 자치행정국장은 “체납관리단 운영은 현장 중심의 체납 관리와 복지 연계를 강화하는 정책”이라며 “공정한 납세 질서를 확립하는 동시에 생계형 체납자에 대해서는 실질적인 지원이 이뤄질 수 있도록 하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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