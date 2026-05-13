화담숲, 반딧불이 이벤트 19일 예약 오픈
일일 750명 한정 선착순 예약… 6월 9~21일 체험 진행
경기도 광주에 위치한 화담숲이 반딧불이 이벤트를 6월 9~21일 진행한다고 13일 밝혔다.
올해 16회를 맞이하는 ‘화담숲 반딧불이 이벤트’는 초여름 화담숲을 대표하는 생태 체험 이벤트다. 도심 근교에서 초여름 밤 자연 속에서 신비롭고 아름다운 반딧불이를 직접 체험할 수 있는 흔치 않은 기회로 아이 동반 가족 관람객들에게 인기가 높다.
‘화담숲 반딧불이 이벤트’는 아이에게 소중한 자연 생태를 체험할 수 있는 교육의 기회를, 어른에게는 어린 시절 동심으로 빠져드는 추억을 선사한다. 이벤트 기간 동안 16개 테마원 중 반딧불이원을 중심으로 애반딧불이가 어두운 숲속에서 녹색 빛의 향연을 펼친다. 반딧불이원 관람을 마치고 판타지존에 들어서면 레이저를 활용한 상상 속의 수천마리 반딧불이가 장관을 이루며 초여름 밤의 낭만적인 아름다움을 밝혀준다.
‘화담숲 반딧불이 이벤트’ 사전 예약은 화담숲 공식 홈페이지에서 가능하며 오는 19일 오후 1시에 시작한다. 이벤트 운영 시간은 오후 9시부터 11시까지다. 자세한 내용은 화담숲 홈페이지에서 확인할 수 있다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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