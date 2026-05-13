대구보건대 18일 ‘헌혈 사랑 나눔 축제’ 개최
글로컬대학 대구보건대학교는 18일 생명 존중과 이웃 사랑을 실천하는 ‘제28회 대구보건대학인의 헌혈 사랑 나눔 축제’를 개최한다.
13일 대구보건대학교에 따르면 헌혈 축제는 1999년 ‘고통은 나눌수록 작아지고 사랑은 나눌수록 커진다’는 의미로 개최한 ‘대구 시민과 함께 하는 헌혈행사’가 출발이다. 이후 대구보건대학은 시민들과 즐겁게 헌혈에 참여한다는 의미에서 행사를 헌혈 축제로 발전시켰다. 지난해까지 헌혈에 동참한 재학생과 교직원, 시민은 2만2300여명에 달한다.
행사는 오전 9시부터 오후 6시까지 대학 본관 1층 로비와 캠퍼스 전역에 배치된 헌혈 버스 4대에서 릴레이 형식으로 진행된다. 대학은 대한적십자사 대구경북혈액원과 협력해 안전한 채혈 환경을 조성하고 헌혈증서 기증 이벤트와 경품 추첨 등 참가자들이 즐겁게 동참할 수 있는 다양한 부대행사도 함께 운영한다. 현재까지 재학생과 교직원 등 400명 이상이 사전 신청을 마쳤으며 참여자에게는 6시간의 봉사활동 시간이 인정된다.
남성희 총장은 “최근 혈액 보유량 감소로 안정적인 혈액 수급의 중요성이 더욱 커지고 있는 만큼 이번 헌혈 축제가 지역사회에 보탬이 되길 바란다”며 “생명 나눔을 실천하는 이 뜻 깊은 전통을 통해 학생들이 예비 보건의료인으로서의 숭고한 사명감을 다시 한번 가슴에 새기길 기대한다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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