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대전소방본부, 지역 막걸리에 ‘119안심콜’ QR코드 담는다

입력:2026-05-13 15:53
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대전소방본부와 대전주조 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 대전소방본부 제공

대전소방본부와 지역 전통주 업체 대전주조가 막걸리 제품 라벨에 ‘119안심콜’ 홍보용 QR코드를 삽입한다고 13일 밝혔다.

119안심콜은 주소와 건강정보, 보호자 연락처 등을 등록해 두면 긴급 상황 발생 시 신속하게 소방서비스를 제공받을 수 있는 서비스다. 막걸리 제품은 고령층의 이용이 많은 만큼 위급 상황 발생 시 보다 신속하게 대응할 수 있을 전망이다.

소비자는 스마트폰으로 QR코드를 스캔해 119안심콜 서비스에 접속할 수 있다. 제품은 연간 약 90만병이 생산될 예정이다.


대전소방본부는 협업의 일환으로 대전주조에 차량용 소화기 30대를 기증해 납품 차량에 비치하도록 지원할 계획이다. 운행 중 화재 발생 시 초기 대응이 가능한 ‘명예소방차’ 역할을 할 수 있을 것으로 기대된다.

유기태 대전주조 대표는 “지역 대표 전통주 기업으로서 시민 안전에 기여할 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 상생할 수 있도록 다양한 노력을 이어가겠다”고 말했다.

김종화 대전소방본부 예방안전과장은 “시민들이 일상 속에서 자연스럽게 안전정보를 접할 수 있도록 민간기업과의 협업을 확대하고 있다”며 “어르신 등 안전취약계층의 119안심콜 가입 확대에 도움이 되길 기대한다”고 강조했다.


대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

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