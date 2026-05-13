대전소방본부, 지역 막걸리에 ‘119안심콜’ QR코드 담는다

대전소방본부와 대전주조 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 대전소방본부 제공

고령층의 이용이 많은 만큼 위급 상황 발생 시 보다 신속하게 대응할 수 있을 전망이다.

소비자는 스마트폰으로 QR코드를 스캔해 119안심콜 서비스에 접속할 수 있다.

제품은 연간 약 90만병이 생산될 예정이다.

대전소방본부는 협업의 일환으로 대전주조에 차량용 소화기 30대를 기증해 납품 차량에 비치하도록 지원할 계획이다. 운행 중 화재 발생 시 초기 대응이 가능한 ‘명예소방차’ 역할을 할 수 있을 것으로 기대된다.

유기태 대전주조 대표는 “지역 대표 전통주 기업으로서 시민 안전에 기여할 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 상생할 수 있도록 다양한 노력을 이어가겠다”고 말했다.