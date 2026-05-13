대전소방본부, 지역 막걸리에 ‘119안심콜’ QR코드 담는다
대전소방본부와 지역 전통주 업체 대전주조가 막걸리 제품 라벨에 ‘119안심콜’ 홍보용 QR코드를 삽입한다고 13일 밝혔다.
119안심콜은 주소와 건강정보, 보호자 연락처 등을 등록해 두면 긴급 상황 발생 시 신속하게 소방서비스를 제공받을 수 있는 서비스다. 막걸리 제품은 고령층의 이용이 많은 만큼 위급 상황 발생 시 보다 신속하게 대응할 수 있을 전망이다.
소비자는 스마트폰으로 QR코드를 스캔해 119안심콜 서비스에 접속할 수 있다. 제품은 연간 약 90만병이 생산될 예정이다.
대전소방본부는 협업의 일환으로 대전주조에 차량용 소화기 30대를 기증해 납품 차량에 비치하도록 지원할 계획이다. 운행 중 화재 발생 시 초기 대응이 가능한 ‘명예소방차’ 역할을 할 수 있을 것으로 기대된다.
유기태 대전주조 대표는 “지역 대표 전통주 기업으로서 시민 안전에 기여할 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 상생할 수 있도록 다양한 노력을 이어가겠다”고 말했다.
김종화 대전소방본부 예방안전과장은 “시민들이 일상 속에서 자연스럽게 안전정보를 접할 수 있도록 민간기업과의 협업을 확대하고 있다”며 “어르신 등 안전취약계층의 119안심콜 가입 확대에 도움이 되길 기대한다”고 강조했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사