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국립산림과학원, 제주고사리삼 보전 심포지엄 개최

입력:2026-05-13 15:52
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물속에 잠겨있는 제주고사리삼. 난대아열대산림연구소 제공

산림청 국립산림과학원은 오는 21일 제주 김만덕기념관에서 ‘멸종위기종 제주고사리삼 보전 심포지엄’을 개최한다.

이번 심포지엄은 산림청이 주관하는 생물 다양성 주간을 맞아 전 세계에서 제주도 곶자왈에만 자생하는 제주고사리삼의 연구 결과를 공유하고, 지속 가능한 보전 방안을 찾기 위해 마련된다.

선병윤 전 전북대 교수가 ‘제주고사리삼의 첫 발견과 의의’를 주제로 기조 강연한다. 이어 난대·아열대산림연구소 김호진 박사와 국립산림과학원 산림생명정보연구과 안지영 박사, 곶자왈사람들 김정순 대표가 각각 제주고사리삼의 생태·유전·거버넌스 구축과 관련해 주제 발표한다.


제주고사리삼(Mankyua chejuensis B.Y. Sun, M.H. Kim & C.H. Kim)은 고사리삼과에 속하는 양치식물이다. 제주도에만 분포하는 한국 고유종이다. 산림청은 멸종위기종, 환경부는 멸종위기 야생생물 Ⅰ급으로 지정했다.

곶자왈 중에서도 해발 200m 이하의 일부 습지에서만 제한적으로 분포한다. 생육환경이 매우 까다롭다. 최근에는 주변 환경 변화로 자생지와 개체군의 감소 우려가 커지면서 장기적인 모니터링과 현장 중심의 보전 전략 마련이 시급한 상황이다.

난대·아열대산림연구소 김호진 연구사는 “제주고사리삼은 제주에서도 제한적으로 분포하는 식물로 한 번 사라지면 지구상에서 다시 볼 수 없게 된다”며 “이번 심포지엄이 학계와 행정, 지역사회가 함께 보전의 골든타임을 지키기 위한 실질적 논의를 이어가는 계기가 되길 바란다”고 말했다.


제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr

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