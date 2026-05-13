재탕이면 어때? ‘꽃청춘’의 편안한 케미…나영석 예능이 다시 살아난 이유

tvN ‘꽃보다 청춘: 리미티드 에디션’ 최우식(왼쪽부터), 정유미, 박서준

tvN ‘꽃보다 청춘: 리미티드 에디션’ 포스터

나영석 PD·신우석 감독·구글코리아 윤구 사장이 함께 '세 리더의 백반 회동'을 했다. 구글코리아 제공

나영석 PD

시그니처가 되고 재탕이 클래식이 된 셈이다.