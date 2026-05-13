지난해 서울 초중고생 51명 자살…4년 새 1.8배 급증
지난해 서울 지역 초·중·고등학생의 자살 사망자 수가 전년 대비 큰 폭으로 증가해 대책 마련이 시급한 것으로 나타났다.
13일 서울시교육청에 따르면, 지난해 극단적 선택을 한 관내 초·중·고 학생은 51명으로, 2024년(40명)보다 27.5%(11명) 늘어났다.
최근 5년간 서울 지역 학생 자살 건수는 2021년 28명, 2022년 30명, 2023년 36명 등으로 매년 증가 추세다. 특히 지난해 통계는 4년 전인 2021년과 비교할 때 무려 1.8배나 뛴 수치다.
자살 시도 건수 역시 위험 수위에 달했다. 올해 3월 교육청이 발표한 ‘2026년 학생 마음건강 증진 추진 계획’에 따르면 지난해 자살을 시도한 학생 수는 전년 대비 8.2% 증가했으며, 2021년과 비교하면 3.9배로 급증했다.
서울시교육청은 학생들의 자살 원인이 어느 한 가지로 좁혀지지 않으며, 정신 건강 악화, 가정불화, 학업 스트레스 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과라고 분석했다.
가장 우려되는 점은 겉으로 드러나는 징후가 없는 경우가 많다는 것이다. 지난해 자살한 학생들의 70.6%는 교육부가 실시하는 ‘학생정서·행동특성검사’에서 ‘정상군’ 판정을 받은 것으로 확인됐다. 평소 눈에 띄는 정서적 불안이나 이상 행동을 보이지 않던 학생들이 속으로 앓다 극단적인 선택으로 내몰리고 있다는 뜻이다.
이에 따라 표면적인 검사 수치에 의존하기보다, 가정과 학교가 한층 더 세심한 관찰과 소통으로 아이들의 정신적 어려움과 대인 관계 문제를 짚어봐야 한다는 지적이 커지고 있다.
서울시교육청은 심리·정서적 위기에 처한 학생들을 돕기 위해 일선 학교의 전문 상담사 배치를 늘리는 등 지원 체계를 한층 강화할 방침이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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