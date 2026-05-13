한국e스포츠협회, ‘2026 KEL’ FC 모바일 종목 16일 진주서 개막
한국e스포츠협회는 ‘2026 대한민국 e스포츠 리그(KEL)’의 ‘FC 모바일’ 종목이 오는 16일 경남 진주에 위치한 경남 e스포츠 상설경기장에서 첫 일정을 시작한다고 밝혔다.
지역 e스포츠 선수 육성과 경쟁력 강화를 목표로 출범해 2년 차를 맞은 이번 대회에는 인천 웨이브, 넥스트 경남 등 총 12개 지역 팀 소속 선수 24명이 참가한다.
경기는 본선과 결선으로 나뉘어 진행된다. 본선은 오는 16일부터 다음 달 14일까지 치러지며 6인 1개 조 방식으로 풀리그를 2회 실시해 총 120경기를 치른 뒤 각 조 상위 2명이 결선에 진출한다.
결선은 다음 달 27일, 28일 부산e스포츠경기장에서 8강 싱글 엘리미네이션 방식으로 열린다. 결선 상위 2명에게는 ‘FC 모바일’ 글로벌 대회 한국 대표 시드가 부여된다. 총상금은 2000만원이고 1위 팀에는 문화체육관광부장관상이 수여된다.
본선 첫 주 경기는 16일과 17일 양일간 오후 12시에 열리며 별도 예매 없이 현장에서 무료로 관람할 수 있다. 경기 종료 후 추첨을 통해 관람객에게 게이밍 의자와 치킨 쿠폰을 증정한다. 온라인 시청자를 대상으로는 인게임 아이템과 드롭스 보상을 지급하는 이벤트도 진행된다. 본선 중계는 신일, 김용남 캐스터와 고영주 해설이 맡으며 네이버 치지직, SOOP, 유튜브 채널을 통해 생중계된다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사