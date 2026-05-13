킨텍스-몽골상공회의소, 전시산업 협력 강화 업무협약
킨텍스와 몽골상공회의소가 전시산업 협력 강화를 위한 업무협약을 체결하고 양국 기업 간 교류 확대와 글로벌 비즈니스 활성화에 나섰다.
킨텍스는 13일 킨텍스 제1전시장 중역회의실에서 몽골 최대 경제단체인 몽골상공회의소(MNCCI)와 전시산업 협력 및 양국 기업 교류 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이날 협약식에는 이민우 킨텍스 대표이사와 바타르자브 르하그바자브 몽골상공회의소 회장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석했다. 양 기관은 한국과 몽골의 산업적 강점을 연계한 비즈니스 모델을 구축하고 기업 간 협력 확대에 공동 대응하기로 했다.
이번 협약에 따라 양 기관은 ▲양국 전시회 정보 공유 및 공동 홍보 ▲전시회를 통한 비즈니스 기회 확대 ▲양 기관 주최 전시회의 참가 지원 및 촉진 ▲전시산업 및 시장 정보 교류 ▲기업 및 유관기관 네트워크 강화 등 다양한 분야에서 협력을 추진할 예정이다.
특히 킨텍스는 협력의 첫 성과로 오는 10월 개최 예정인 ‘국제섬유봉제산업전시회(TEX+VISION)’에 몽골 기업들의 참가를 지원할 계획이다. 해당 전시회는 섬유와 봉제, 가공, 세탁 등 섬유산업 전 과정을 아우르는 통합 비즈니스 플랫폼으로 운영된다.
몽골은 캐시미어를 비롯한 천연섬유 산업과 광물·식품 산업 분야에서 높은 성장 가능성을 보유하고 있으며, 최근 한국과의 경제·산업 교류도 확대되고 있다.
바타르자브 르하그바자브 몽골상공회의소 회장은 “세계적 수준의 전시 인프라를 갖춘 킨텍스와의 협력이 몽골 기업들에게 새로운 성장 기회가 될 것”이라고 말했다.
이민우 킨텍스 대표이사는 “GTX-A 개통 등 교통 인프라 혁신과 함께 킨텍스가 글로벌 기업들이 먼저 찾는 비즈니스 허브로 성장하고 있다”며 “국내 우수 중소기업들의 해외시장 진출 기회를 확대하는 데 더욱 힘쓰겠다”고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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