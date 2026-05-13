“사즉생 충정” 주광덕 결단…남양주 시민·당원 지지 선언
주광덕 “지도부 결단 없인 후보 등록 없다”
“장동혁 2선 후퇴·통합선대위 구성해야” 촉구
국민의힘 주광덕 남양주시장 예비후보가 당 지도부의 쇄신과 통합선대위 구성을 요구하며 후보 등록 보류 입장을 재확인하고, 중앙당 공천관리위원회의 출석 요청도 거부했다.
주 예비후보는 13일 입장문을 통해 “출마 의지는 변함없지만 후보 등록을 최종 확정한 것은 아니다”라며 “당 지도부의 책임 있는 입장과 남양주시민들의 의견을 충분히 확인한 뒤 최종 결정하겠다”고 밝혔다.
앞서 주 예비후보는 중앙당 공천관리위원회가 출석을 요청하자 “장동혁 대표의 2선 후퇴와 보수 대통합을 위한 통합선거대책위원회 구성은 최고위원회에서 결단해야 할 사안”이라며 최고위 차원의 공식 답변을 우선 요구했다.
그는 공관위원장 앞으로 보낸 회신문에서 “이번 문제는 단순한 공천 절차가 아니라 당의 명운이 걸린 정치적 결단의 문제”라며 “최고위원회가 먼저 의견을 청취하고 방향을 결정한 뒤 필요하면 공관위에 출석하는 것이 순서”라고 주장했다.
또 중앙당이 후보 등록 여부를 13일 오전 7시까지 서면으로 밝히라고 요구한 데 대해서도 “행정적 절차와 시간적 가이드라인만 내세워 후보의 결단을 종용하고 있다”며 유감을 나타냈다. 이어 “당 지도부는 더 이상 시한 정하기식 압박으로 본질을 흐리지 말아야 한다”고 비판했다.
주 예비후보는 자신의 문제 제기가 당 지도부와의 갈등이 아닌 “국민의힘 승리를 위한 충정”이라고 강조했다. 그는 “현장에서 시민들과 직접 마주하며 느낀 보수 진영의 위기감 속에서 당의 변화와 결단을 요청한 것”이라며 “당과 대립하기 위해서가 아니라 더 강하게 승리하기 위한 요구”라고 설명했다.
특히 그는 “정치적 생명을 걸고 사즉생의 각오로 비상벨을 울렸다”며 “경기도당 위원장을 지내고 여섯 차례 공천을 받은 혜택받은 당인으로서 피를 토하는 심정으로 퍼스트 펭귄이 됐다”고 밝혔다.
주 예비후보는 전날 기자회견과 SNS를 통해 “지금 우리 당은 불타는 배와 같다”며 ▲장동혁 대표 2선 후퇴 ▲보수 대통합을 위한 통합선대위 구성을 요구했고, 받아들여지지 않을 경우 남양주시장 후보 등록을 하지 않겠다고 밝힌 바 있다.
한편, 이날 남양주 시민과 지지 당원들은 별도의 지지 선언문을 통해 주 예비후보의 결단을 공개 지지했다.
이들은 “시장 후보 자리에 안주하지 않고 남양주의 미래를 위해 스스로 벼랑 끝에 선 주광덕의 결단에 동참한다”며 “GTX-B 노선 완공과 상급종합병원 유치, 첨단산업도시 조성 등 남양주의 미래 비전을 완성할 적임자는 주광덕”이라고 주장했다.
이어 “주광덕이 시작한 남양주의 대업은 반드시 주광덕의 손으로 완성돼야 한다”며 “그가 다시 대업의 길에 나선다면 시민들이 끝까지 함께하겠다”고 밝혔다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사