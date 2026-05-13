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“사즉생 충정” 주광덕 결단…남양주 시민·당원 지지 선언

입력:2026-05-13 15:30
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주광덕 “지도부 결단 없인 후보 등록 없다”
“장동혁 2선 후퇴·통합선대위 구성해야” 촉구

국민의힘 주광덕 남양주시장 예비후보가 지난 11일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 장동혁 대표의 2선 후퇴를 촉구하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 주광덕 남양주시장 예비후보가 당 지도부의 쇄신과 통합선대위 구성을 요구하며 후보 등록 보류 입장을 재확인하고, 중앙당 공천관리위원회의 출석 요청도 거부했다.

주 예비후보는 13일 입장문을 통해 “출마 의지는 변함없지만 후보 등록을 최종 확정한 것은 아니다”라며 “당 지도부의 책임 있는 입장과 남양주시민들의 의견을 충분히 확인한 뒤 최종 결정하겠다”고 밝혔다.

앞서 주 예비후보는 중앙당 공천관리위원회가 출석을 요청하자 “장동혁 대표의 2선 후퇴와 보수 대통합을 위한 통합선거대책위원회 구성은 최고위원회에서 결단해야 할 사안”이라며 최고위 차원의 공식 답변을 우선 요구했다.


그는 공관위원장 앞으로 보낸 회신문에서 “이번 문제는 단순한 공천 절차가 아니라 당의 명운이 걸린 정치적 결단의 문제”라며 “최고위원회가 먼저 의견을 청취하고 방향을 결정한 뒤 필요하면 공관위에 출석하는 것이 순서”라고 주장했다.

또 중앙당이 후보 등록 여부를 13일 오전 7시까지 서면으로 밝히라고 요구한 데 대해서도 “행정적 절차와 시간적 가이드라인만 내세워 후보의 결단을 종용하고 있다”며 유감을 나타냈다. 이어 “당 지도부는 더 이상 시한 정하기식 압박으로 본질을 흐리지 말아야 한다”고 비판했다.

주 예비후보는 자신의 문제 제기가 당 지도부와의 갈등이 아닌 “국민의힘 승리를 위한 충정”이라고 강조했다. 그는 “현장에서 시민들과 직접 마주하며 느낀 보수 진영의 위기감 속에서 당의 변화와 결단을 요청한 것”이라며 “당과 대립하기 위해서가 아니라 더 강하게 승리하기 위한 요구”라고 설명했다.


특히 그는 “정치적 생명을 걸고 사즉생의 각오로 비상벨을 울렸다”며 “경기도당 위원장을 지내고 여섯 차례 공천을 받은 혜택받은 당인으로서 피를 토하는 심정으로 퍼스트 펭귄이 됐다”고 밝혔다.

주 예비후보는 전날 기자회견과 SNS를 통해 “지금 우리 당은 불타는 배와 같다”며 ▲장동혁 대표 2선 후퇴 ▲보수 대통합을 위한 통합선대위 구성을 요구했고, 받아들여지지 않을 경우 남양주시장 후보 등록을 하지 않겠다고 밝힌 바 있다.
‘주광덕의 진심을 믿는 남양주 시민 및 지지자·당원 연대’가 13일 남양주시의회에서 주광덕 예비후보의 출마를 촉구하는 성명을 발표하고 기념촬영을 하고 있다. 독자 제공

한편, 이날 남양주 시민과 지지 당원들은 별도의 지지 선언문을 통해 주 예비후보의 결단을 공개 지지했다.

이들은 “시장 후보 자리에 안주하지 않고 남양주의 미래를 위해 스스로 벼랑 끝에 선 주광덕의 결단에 동참한다”며 “GTX-B 노선 완공과 상급종합병원 유치, 첨단산업도시 조성 등 남양주의 미래 비전을 완성할 적임자는 주광덕”이라고 주장했다.

이어 “주광덕이 시작한 남양주의 대업은 반드시 주광덕의 손으로 완성돼야 한다”며 “그가 다시 대업의 길에 나선다면 시민들이 끝까지 함께하겠다”고 밝혔다.

남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

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