전북경찰청, 교통 불편 집중 신고 받는다
5~6월 ‘교통환경 리바이벌’ 정책 추진
QR코드 통해 온라인 신고 접수…우수 제안 감사장 수여
전북경찰청이 시민 의견을 반영해 교통환경과 교통문화를 개선하는 ‘교통환경 리바이벌(Re-vival)’ 정책을 추진한다.
전북경찰청은 오는 6월 30일까지 교통 불편 신고창구를 운영한다고 13일 밝혔다. 이번 정책은 불합리한 교통시설과 교통질서 문제로 인한 시민 불편 사항을 발굴·개선하기 위해 마련됐다.
신고는 전북경찰청과 자치경찰위원회, 각 경찰서, 전북특별자치도 및 시·군 홈페이지에 게시된 홍보 배너와 현수막, 포스터 내 QR코드를 통해 온라인으로 접수할 수 있다.
접수된 내용은 현장 점검과 원인 분석을 거쳐 개선 여부를 검토하게 된다. 우수 제안자에게는 감사장도 수여할 예정이다.
이재영 전북경찰청장은 “평소 위험하거나 불편하다고 느낀 부분이 있다면 적극 제보해 달라”며 “시민들의 현장 목소리를 반영해 보다 안전하고 편리한 교통환경을 만들겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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