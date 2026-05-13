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檢, ‘이 대통령 소년원 수감설’ 모스탄 재수사 요청

입력:2026-05-13 15:30
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모스 탄(오른쪽) 미국 리버티대 교수가 지난해 3월 6일 국회 의원회관에서 열린 초청 세미나에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 윤상현, 나경원 국민의힘 의원, 탄 교수. 뉴시스

검찰이 이재명 대통령의 강력범죄 연루 및 소년원 수감설을 주장한 모스 탄(단현명) 미국 리버티대 교수에 대한 재수사를 요청했다.

13일 법조계에 따르면 서울중앙지검 형사1부(부장검사 신도욱)는 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의를 받는 탄 교수를 다시 수사하라고 전날 경찰에 요청했다.

탄 교수는 지난해 6월 미국 워싱턴DC 내셔널프레스 빌딩에서 기자회견을 열고 이 대통령이 청소년 시절 한 소녀의 살해 사건에 연루돼 소년원에 수감됐으며 그 때문에 중·고등학교를 다니지 못했다는 취지의 주장을 폈다. 이후 극우 성향 시민단체 자유대한호국단이 지난해 7월 탄 교수를 고발하면서 정치적 쟁점화를 시도했다.


서울경찰청 사이버수사대는 해당 사건을 지난달 9일 각하하고 불송치했다. 탄 교수가 외국 국적자이며, 해당 발언 또한 미국에서 해 공소권이 없다는 취지였다.

그러나 검찰은 달리 판단했다. 범죄 행위, 즉 탄 교수의 발언이 이뤄진 장소뿐 아니라 그로 인한 결과가 발생한 곳 또한 범죄지로 볼 수 있다는 논리다. 탄 교수의 발언으로 명예를 훼손당한 이 대통령이 국내에 있으므로 해당 사건을 수사 가능하다는 것이다.

검찰은 고발인인 자유대한호국단이 수사에 협조하지 않는 점도 불송치 사유가 될 수 없다고 봤다. 경찰이 해당 발언을 자체적으로 인지해 이미 수사한 바 있는 만큼, 고발인 조사가 없어도 된다는 취지다.


도널드 트럼프 1기 행정부 시절 미 국무부 국제형사사법대사를 지낸 탄 교수는 한국에서 부정선거가 이뤄졌다는 음모론을 반복적으로 펴 왔다. 중앙선거관리위원회가 뇌물로 판사들을 입막음하고 있다며 자신이 활동한 민간단체 ‘국제선거감시단’ 등 외부 세력이 개입해야 한다고도 주장했다.

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

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