렛츠런파크 제주, 봄맞이 반려견 축제
16·17·23·24일 개최
17·24일은 반려견 동반 가능
한국마사회 제주지역본부는 가정의 달을 맞아 특별한 반려견 축제를 연다.
마사회에 따르면 행사는 주말인 이달 16·17일과 23·24일 렛츠런파크 제주에서 개최된다.
그동안 경마시행을 위해 제한됐던 반려견 입장이 17일과 24일 두 차례 허용된다. 가족공원을 반려견 동반 방문객에게 개방하는 것은 이번이 처음이다.
행사기간에는 반려견 어질리티(Agility) 체험장이 운영된다. 허들, 터널, 시소 등 다양한 놀이·훈련 시설이 갖춰져 반려견과 즐거운 시간을 보낼 수 있다.
동물복지 향상 캠페인의 일환으로 유기견 입양 프로그램이 진행된다. 유기견 입양 경험이 있는 가족을 초청해 경험담을 듣는 토크콘서트 코너도 마련된다.
반려견 입장이 제한되는 16일과 23일에는 반려인들을 위한 플리마켓이 상시 운영된다. 다양한 물품을 현장에서 구매할 수 있다.
행사가 진행되는 첫 주(16~17일)에는 가족과 함께 방문한 초등학생을 대상으로 동물과 사람 간의 우정을 주제로 한 사생대회가 진행된다.
한국마사회 관계자는 “이번 축제를 통해 반려동물을 사랑하는 도민들이 함께 어우러지는 건강한 여가 문화가 정착되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 소통하며 동물 복지와 고객 행복을 위해 노력하는 기관이 되겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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