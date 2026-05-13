LX, 자메이카 토지행정 현대화 착수…한국형 지적 시스템 확산

KOICA ODA 사업 일환…

지적측량·토지등록 체계 개선 추진

교육훈련센터 구축·공무원 연수 지원

지난 12일(현지시간) 한국국토정보공사가 자메이카 수도 킹스턴에서 ‘자메이카 토지행정제도 개선사업 착수식’을 개최했다. LX 제공

한국국토정보공사(LX)가 자메이카에 한국형 토지행정 시스템을 수출하며 중미·카리브 지역 협력 확대에 나섰다. 지적측량과 토지등록 체계 현대화를 통해 한국의 디지털 국토관리 모델의 해외 확산 사례로 평가된다.