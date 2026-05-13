LX, 자메이카 토지행정 현대화 착수…한국형 지적 시스템 확산
KOICA ODA 사업 일환…
지적측량·토지등록 체계 개선 추진
교육훈련센터 구축·공무원 연수 지원
한국국토정보공사(LX)가 자메이카에 한국형 토지행정 시스템을 수출하며 중미·카리브 지역 협력 확대에 나섰다. 지적측량과 토지등록 체계 현대화를 통해 한국의 디지털 국토관리 모델의 해외 확산 사례로 평가된다.
LX는 지난 12일(현지시간) 자메이카 수도 킹스턴에서 ‘자메이카 토지행정제도 개선사업 착수식’을 개최했다고 13일 밝혔다. 행사에는 어명소 LX 사장과 앤드류 홀니스 총리, 로버트 몬태규 경제성장인프라개발부 장관 등이 참석했다.
이번 사업은 한국국제협력단(KOICA)이 발주한 공적개발원조(ODA) 사업이다. LX를 비롯해 서울시립대학교와 한국IT컨설팅이 컨소시엄 형태로 참여한다.
사업은 자메이카의 지적측량과 토지등록 절차를 개선하고 주소체계 표준안을 마련하는 것이 핵심이다. 국토의 효율적 관리 기반을 구축해 도시계획과 토지개발, 행정서비스 체계를 고도화하는 데 목적이 있다.
LX는 현지 토지행정 역량 강화를 위한 교육·훈련센터를 구축하고 지적측량과 토지등록 기술을 전수할 계획이다. 자메이카 공무원 초청 연수와 지적기술사 단기 집중 교육도 지원한다. 사업관리와 성과·위험관리, 산출물 품질관리 등 전반적인 운영도 맡는다.
자메이카 정부는 미등록 토지의 등록 비율을 높여 국토 관리 효율성을 강화하고 세수 확대와 부동산 시장 활성화로 이어지는 경제 성장 기반을 마련한다는 구상이다.
홀니스 총리는 착수식에서 “한국과의 협력이 자메이카 토지행정 전반에 큰 도약의 시작이 될 것”이라고 밝혔다.
어명소 사장은 “이번 사업을 통해 자메이카의 토지행정 역량이 강화되고 한국형 지적행정 시스템이 중미·카리브 지역으로 확산하는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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