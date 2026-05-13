청년재단 중앙청년지원센터, ‘2026 지역특화 청년사업’ 28곳 선정
청년재단 중앙청년지원센터가 ‘2026 지역특화 청년사업’ 공모를 통해 전국 28개 청년센터를 최종 선정하고 맞춤형 프로그램을 추진한다.
국무조정실 청년정책조정실이 주최하고 중앙청년지원센터가 주관하는 이 사업은 각 센터가 지역 특성과 청년의 수요를 반영해 직접 기획하고 운영하는 사업이다.
올해 공모에는 전국 56개 센터가 신청해 서류와 인터뷰 심사를 거쳐 28곳이 최종 선정됐다.
기관들은 심사 과정에서 청년주도성과 지속가능성 등을 중점적으로 평가했으며 지자체와 광역청년지원센터가 예산을 공동 부담한 사업에는 가산점을 부여했다.
특히 올해 사업은 소규모 집중형 구조로 개편됐다. 센터별 지원 대상을 지난해 58개에서 28개로 축소하는 대신 기관당 지원금을 최대 2500만원까지 늘렸다.
사업 분야별로는 복지 및 문화가 34%로 가장 높은 비중을 차지했고 교육 23%, 일자리 17%, 참여 및 권리 14% 순으로 집계됐다.
각 지역 센터들은 고립 및 은둔 청년 지원, 로컬 창업, 주민 연계, 인공지능 실전 활용 등 지역 청년 이슈를 반영한 맞춤형 프로그램을 운영할 예정이다.
오창석 청년재단 이사장은 “올 한해 28개 청년센터가 ‘지역특화 청년사업’을 통해 지역 청년들과 함께 성장과 도전을 이어갈 수 있도록 적극 지원하겠다”며 “전국 청년센터와의 협업을 바탕으로 청년들이 자신이 살아가는 지역에서 안정적으로 자립하고 성장할 수 있는 방안을 지속적으로 고민하겠다”고 밝혔다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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