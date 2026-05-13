‘노무현의 사위’ 곽상언, “고인 조롱·혐오물 형사 고소”
곽상언 의원, 고(故) 노무현 전 대통령 관련 허위사실 법적 대응 선포
“사자명예훼손죄로 형사 고소장 제출할 것”
“디시·일간베스트 게시물 삭제·방치 금지 신청”
고(故) 노무현 전 대통령의 사위 곽상언 더불어민주당 의원이 노 전 대통령에 대한 악의적인 허위 사실 유포와 조롱 게시물에 대해 법적 대응을 선포했다.
곽 의원은 13일 국회에서 기자회견을 열고 “저와 제 아내는 노 전 대통령에 대한 악의적 허위사실 게시물에 대해 사자명예훼손죄로 형사고소장을 제출한다”며 “디시인사이드, 일간베스트저장소 등 커뮤니티와 유튜브의 허위·모욕·혐오 게시물에 대해 삭제 및 방치 금지 가처분을 신청한다”고 밝혔다.
또 “노 전 대통령에 대한 허위사실을 유포하거나 혐오 게시물을 반복적이고 지속적으로 게시하며 수익을 얻는 사람들에게는 민사상 손해배상 소송도 진행할 예정”이라고 덧붙였다.
최근 프로야구 구단 롯데 자이언츠의 공식 유튜브 채널이 게시한 영상에 극우 성향 온라인 커뮤니티 ‘일간베스트 저장소’(일베)에서 주로 사용하는 비하 표현이 사용돼 논란을 빚은 바 있다.
영상에는 노진혁 선수의 유니폼 위로 ‘무한 박수’라는 자막이 나왔는데, 선수의 성 씨인 ‘노’자 바로 옆에 ‘무한 박수’라는 글자를 배치해 ‘노무한 박수’처럼 보인다는 지적이 제기됐다. 해당 영상에 “제정신이냐” “담당 편집자 해고하라” 등의 반응이 쇄도하자 자이언츠TV 측은 입장문을 내고 “영상 내 자막 표현으로 불쾌감과 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.
곽 의원은 “저와 제 아내에게는 자녀들이 있다. 노 전 대통령의 손주들”이라며 “제 아이들은 자신의 외할아버지가 어떤 분인지 학교에서 제대로 배우기도 전에 인터넷과 유튜브, SNS를 통해 외할아버지의 죽음을 조롱하는 혐오물을 마주하게 된다”고 말했다.
이어 “제 아이들이 그 모습을 보며 어떤 생각을 했겠나”며 “노 전 대통령을 기억하는 방식은 자유지만, 사람의 죽음을 조롱하지 않는 사회, 정치적 반대는 있지만 인간에 대한 최소한의 예의를 지키는 사회가 되어야 한다”고 강조했다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사