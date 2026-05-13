‘노무현의 사위’ 곽상언, “고인 조롱·혐오물 형사 고소”

곽상언 의원, 고(故) 노무현 전 대통령 관련 허위사실 법적 대응 선포

“사자명예훼손죄로 형사 고소장 제출할 것”

“디시·일간베스트 게시물 삭제·방치 금지 신청”

곽상언 더불어민주당 의원. 곽 의원실 제공

측은 입장문을 내고 “영상 내 자막 표현으로 불쾌감과 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

저와 제 아내에게는 자녀들이 있다. 노 전 대통령의 손주들”이라며 “

제 아이들은 자신의 외할아버지가 어떤 분인지 학교에서 제대로 배우기도 전에 인터넷과 유튜브, SNS를 통해 외할아버지의 죽음을 조롱하는 혐오물을 마주하게 된다”고 말했다.

이어 “

정치적 반대는 있지만 인간에 대한 최소한의 예의를 지키는 사회가 되어야 한다”

고 강조했다.