엔씨 경영진 “리니지 클래식·아이온2 롱런 확신… 캐주얼 부문 70% 고성장”

박병무 엔씨 공동대표가 지난 3월 12일 경기도 성남시 엔씨소프트 판교 R&D센터에서 진행한 경영전략 간담회에서 발언하고 있다.

매출 5574억원, 영업이익 1133억원을 기록했다. 각각 전년 동기 대비 55%, 2070% 증가한 수치다.