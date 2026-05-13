시사 전체기사

칸 심사위원장 박찬욱 “예술성 없는 정치적 주장은 프로파간다”

입력:2026-05-13 15:00
공유하기
글자 크기 조정

제79회 칸영화제 개막
봉준호도 개막식 참석

제79회 칸 국제영화제 개막일인 12일(현지시간) 프랑스 칸 팔레 드 페스티벌에서 경쟁부문 심사위원장을 맡은 박찬욱(가운데) 감독과 심사위원들이 개막식 레드카펫에 올라 포즈를 취하고 있다. 로이터연합뉴스

“아무리 훌륭한 정치적 주장을 담고 싶어도 그것이 예술적으로 표현되지 않는다면 결국 프로파간다(선전)에 불과합니다.”

제79회 칸 국제영화제 경쟁 부문 심사위원장을 맡은 박찬욱 감독은 개막일인 12일(현지시간) 프랑스 칸 팔레 드 페스티벌에서 열린 심사위원단 기자회견에서 정치와 영화의 연관성에 관한 질문을 받고 이같이 답했다.

박 감독은 “정치와 예술을 분리해서는 안 된다. 그 둘을 서로 대립되는 개념으로 생각하는 것 자체가 이상하다”면서 “정치적 주장이 담겼다고 해서 그것이 예술의 적으로 인식돼선 안 되며, 반대로 정치적으로 경청할 만한 내용이 없다는 이유로 (작품이) 배제돼서도 안 된다”고 말했다.


제79회 칸 국제영화제 개막일인 12일(현지시간) 프랑스 칸 팔레 드 페스티벌에서 경쟁부문 심사위원장을 맡은 박찬욱(가운데) 감독과 심사위원들이 개막식 레드카펫에 올라 포즈를 취하고 있다. AP연합뉴스

심사위원장직 수락 배경에 대해서는 “2017년에 심사위원직을 맡아본 경험이 있어 스트레스를 받는 자리라는 것을 알고 있었다. 5분 정도 고민했지만, 칸영화제에서 여러 번 경쟁 부문에 초청받고 상도 받았기 때문에 이제는 봉사할 때가 되지 않았나 생각했다”고 말했다. 박 감독은 칸영화제에서 2004년 ‘올드보이’로 심사위원대상, 2009년 ‘박쥐’로 심사위원상, 2022년 ‘헤어질 결심’으로 감독상을 받았다.

‘올드보이’로 처음 칸영화제를 찾았다는 그는 “불과 20년 만에 많은 변화가 있었다. 한국은 더 이상 영화의 변방이 아니다”면서도 “한국 영화가 잘해서 (세계 영화계) 중심에 진입했다고 말하고 싶지는 않다. 영화의 중심 자체가 확장돼 더 많은 나라와 다양한 영화를 포용할 수 있게 된 결과”라고 언급했다. 이어 “그렇다고 해서 한국 영화에 점수를 더 주지는 않을 것”이라고 말해 좌중을 웃게 했다.

박 감독은 “순수한 관객의 눈으로 영화를 볼 작정이다. 아무런 편견도 선입견도 없이 날 놀라게 할 영화가 무엇인지 기다리는 설레는 마음만 가지고 보려 한다”며 “관람 뒤 회의할 때는 영화에 대한 뚜렷한 견해와 역사적 지식을 지닌 전문가로서 평가할 것”이라고 강조했다.


12일(현지시간) 프랑스 칸 팔레 드 페스티벌에서 열린 제79회 칸 국제영화제 개막식에 참석한 봉준호(왼쪽) 감독과 프랑스 제작자 멜리타 토스칸 뒤 플랑티에르. AP연합뉴스

이날 개막식 레드카펫에는 봉준호 감독도 깜짝 등장했다. 그는 프랑스 제작자 멜리타 토스칸 뒤 플랑티에르와 함께 개막식에 참석해 개막작 ‘디 일렉트릭 키스’를 관람했다.

권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
권남영 기자
디지털뉴스부
권남영 기자
8409
좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
갤럭시 날씨앱, ‘독도’를 ‘북한 경상북도’로 표기해
사망자와 같은 비행기 탔다가 증상… 한타바이러스 공포 확산
90세 신구·86세 박근형, 이번엔 ‘베니스의 상인’
BTS 정국 계좌서 84억 주식 탈취 시도… 중국인 총책 송환
[단독] 챗GPT와 사랑에 빠졌다… “널 만나고 싶어”
‘최태원 동거인’ 김희영, 가짜뉴스 유포 유튜버에 승소
10대 AI채팅에 불륜, 감금, 모텔… “애들 상대로 자극적 돈벌이”
포니가 연 국산차 수출, 50년간 지구 9바퀴
국민일보 신문구독