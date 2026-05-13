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[속보] 靑 “삼성, 아직 노사대화 시간 남아…대화로 해결 적극 지원”

입력:2026-05-13 14:59
수정:2026-05-13 15:10
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강유정 수석대변인이 지난달13일 청와대 춘추관에서 이날 열린 한-폴란드 정상회담 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

청와대가 삼성전자 노사에 대한 정부의 중재 절차가 결렬된 것과 관련해 “정부는 노사가 대화로 해결할 수 있도록 적극 지원할 생각”이라고 13일 밝혔다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 브리핑에서 정부의 사후 조정 결렬로 긴급조정권을 발동해야 한다는 일각의 주장이 있다는 말에 “파업 기간까지 시간이 남아있다”면서 이같이 답했다.

강 수석대변인은 “금번 사후 조정이 종료되긴 했지만, 아직 시간이 남아있는 만큼 노사가 대화로 문제를 풀 수 있게끔 지원할 것”이라고 말했다.


긴급조정권을 발동해야한다는 일각의 주장과 관련해서는 “아직은 노사대화의 시간이 남아있다는 말로 답변을 대신하겠다”고 전했다.

이날 오전 삼성전자 최대 노조인 초기업노동조합 삼성전자지부의 최승호 위원장은 사후 조정 회의 끝에 결렬을 선언했다. 조정 결렬에 따라 노조는 오는 21일부터 18일간 총파업을 진행할 계획이다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr


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