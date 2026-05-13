“예술이 경제 살린다”… 부산경제진흥원·문화재단 맞손
청년 예술인·로컬 브랜드 협업 확대
칭다오 지사 활용 해외 진출 지원
문화누리카드 연계 골목상권 활성화
부산경제진흥원과 부산문화재단이 문화예술과 산업의 융합을 통한 지역경제 활성화에 나선다.
부산경제진흥원은 13일 부산문화재단과 업무협약을 체결하고 지역 소상공인과 청년 예술인, 문화산업 생태계 활성화를 위한 협력 체계를 구축하기로 했다고 밝혔다.
이번 협약은 경제·산업 지원 인프라와 문화예술 콘텐츠를 연계해 지역 기반의 새로운 상생 모델을 만들기 위해 추진됐다.
양 기관은 앞으로 글로벌 네트워크를 활용한 지역 예술인의 해외 진출 지원과 문화복지 사업 연계 소상공인 활성화, 청년 예술인과 지역 기업 간 협업 모델 구축 등을 공동 추진할 계획이다.
특히 부산문화재단의 레지던시(거주) 프로그램과 부산경제진흥원이 운영 중인 중국 칭다오 지사 등 해외 거점을 연계해 부산 예술인의 해외 전시와 글로벌 진출을 지원할 방침이다.
문화누리카드 가맹점 확대와 지역 상권 연계 사업도 추진한다. 양 기관은 이용자 특성에 맞춘 상품과 콘텐츠 개발을 통해 골목상권과 전통시장 활성화로 이어지는 문화 기반 소비 모델을 구축한다는 계획이다.
이와 함께 청년 예술인의 창작 활동과 지역 기업 협업을 지원하는 ‘부산 아티스트택’ 사업 참여 기업과 로컬 브랜드 발굴에도 협력하기로 했다.
송복철 부산경제진흥원장은 “산업과 문화예술이 서로의 강점을 결합해 지역에 새로운 가치를 만드는 의미 있는 출발점”이라며 “기업과 소상공인, 청년 예술인이 함께 성장할 수 있는 협력 사업을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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