시사 전체기사

부산대, 국내 첫 ‘구글 AI 교육 생태계’ 구축 나서

입력:2026-05-13 14:45
공유하기
글자 크기 조정

교원·학생 전원 대상 AI 솔루션 도입
구글 포 에듀케이션과 공식 파트너십
AI 기반 수업혁신·글로벌 협력 확대

최재원 부산대 총장(가운데)과 케빈 켈스 구글 포 에듀케이션 글로벌 총괄이 13일 부산대 대학본부에서 열린 ‘AI 기반 고등교육 혁신 파트너십 세레모니’에서 공동 퍼포먼스를 진행하고 있다. 부산대 제공

부산대학교가 국내 대학 최초로 교원과 학생 전원을 대상으로 구글의 생성형 인공지능(AI) 교육 설루션을 전면 도입하며 ‘AI 기반 교육 혁신’에 본격 나선다.

부산대는 13일 대학본부에서 구글 포 에듀케이션(Google for Education)과 ‘AI 기반 고등교육 혁신’을 위한 공식 파트너십 행사를 열고 AI 교육 생태계 구축 협력에 착수했다고 밝혔다.

이번 협력에 따라 부산대는 다음 달부터 교원과 학생 전원을 대상으로 구글 워크스페이스(Google Workspace for Education Plus)와 생성형 AI 기반 교육 설루션(Google AI Pro for Education)을 전면 도입한다.


이를 기반으로 대학 전체에 구글 AI 생태계(Ecosystem)를 구축해 교육과 연구, 행정 전반의 AI 활용 체계를 고도화한다는 계획이다.

부산대는 이번 협력을 통해 AI 기반 맞춤형 학습 환경과 교수·연구 역량 강화를 추진하고 첨단산업과 지역사회가 요구하는 AI 실무형 인재 양성에도 속도를 낼 방침이다.

양 기관은 앞으로 AI 리터러시(이해력) 교육 프로그램 개발과 단과대학별 맞춤형 AI 교육, AI 기반 수업 혁신 연구 및 실증 사업 등을 공동 추진한다. 또 글로벌 네트워크 확대를 위해 구글 레퍼런스 대학교(Google Reference University) 지정도 추진할 계획이다.


이날 행사에는 케빈 켈스 구글 포 에듀케이션 글로벌 총괄과 콜린 말슨 에메아·제팩 디렉터, 소피 배 동북아 총괄 등 관계자들이 참석했다.

행사에서는 최재원 부산대 총장과 케빈 켈스 글로벌 총괄이 ‘공동 프롬프트’를 함께 완성하는 퍼포먼스도 진행됐다. AI 시대 협력은 올바른 질문에서 시작된다는 의미를 담은 행사로 참석자들의 관심을 모았다.

최 총장은 “모든 구성원이 AI를 주체적으로 활용할 수 있는 기반을 만들고 학생들이 시대를 선도하는 핵심 인재로 성장할 수 있도록 교육 체계를 혁신해 나가겠다”고 말했다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
920
정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“韓 유치원 풍자, 최근 본 것 중 가장 충격”…美 유명 교수 경악한 이유
李 대통령 “김용범, 초과세수 국민배당 말해…음해성 가짜뉴스”
“주왕산 초등생 부검하기로” 오늘 국과수 이송…1차 검시 “추락 손상”
BTS 정국 계좌서 84억 주식 탈취 시도…중국인 총책 송환
삼성전자 노사 마라톤 협상 결렬…21일 총파업 현실화
여의도공원서 10대 7명이 20대 지적장애인 옷 벗기고 폭행
“우리도 영업이익 N% 달라”… 더 무거워지는 성과급 청구서
10대 AI채팅에 불륜, 감금, 모텔… “애들 상대로 자극적 돈벌이”
국민일보 신문구독