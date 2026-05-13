부산대, 국내 첫 ‘구글 AI 교육 생태계’ 구축 나서
교원·학생 전원 대상 AI 솔루션 도입
구글 포 에듀케이션과 공식 파트너십
AI 기반 수업혁신·글로벌 협력 확대
부산대학교가 국내 대학 최초로 교원과 학생 전원을 대상으로 구글의 생성형 인공지능(AI) 교육 설루션을 전면 도입하며 ‘AI 기반 교육 혁신’에 본격 나선다.
부산대는 13일 대학본부에서 구글 포 에듀케이션(Google for Education)과 ‘AI 기반 고등교육 혁신’을 위한 공식 파트너십 행사를 열고 AI 교육 생태계 구축 협력에 착수했다고 밝혔다.
이번 협력에 따라 부산대는 다음 달부터 교원과 학생 전원을 대상으로 구글 워크스페이스(Google Workspace for Education Plus)와 생성형 AI 기반 교육 설루션(Google AI Pro for Education)을 전면 도입한다.
이를 기반으로 대학 전체에 구글 AI 생태계(Ecosystem)를 구축해 교육과 연구, 행정 전반의 AI 활용 체계를 고도화한다는 계획이다.
부산대는 이번 협력을 통해 AI 기반 맞춤형 학습 환경과 교수·연구 역량 강화를 추진하고 첨단산업과 지역사회가 요구하는 AI 실무형 인재 양성에도 속도를 낼 방침이다.
양 기관은 앞으로 AI 리터러시(이해력) 교육 프로그램 개발과 단과대학별 맞춤형 AI 교육, AI 기반 수업 혁신 연구 및 실증 사업 등을 공동 추진한다. 또 글로벌 네트워크 확대를 위해 구글 레퍼런스 대학교(Google Reference University) 지정도 추진할 계획이다.
이날 행사에는 케빈 켈스 구글 포 에듀케이션 글로벌 총괄과 콜린 말슨 에메아·제팩 디렉터, 소피 배 동북아 총괄 등 관계자들이 참석했다.
행사에서는 최재원 부산대 총장과 케빈 켈스 글로벌 총괄이 ‘공동 프롬프트’를 함께 완성하는 퍼포먼스도 진행됐다. AI 시대 협력은 올바른 질문에서 시작된다는 의미를 담은 행사로 참석자들의 관심을 모았다.
최 총장은 “모든 구성원이 AI를 주체적으로 활용할 수 있는 기반을 만들고 학생들이 시대를 선도하는 핵심 인재로 성장할 수 있도록 교육 체계를 혁신해 나가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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