꿈돌이가 전세사기 예방법 알려준다…대전시 숏폼 배포
대전시 전세피해지원센터 사회초년생·청년층의 전세사기 피해 예방을 위한 숏폼 콘텐츠를 제작해 배포한다고 13일 밝혔다.
이번에 제작된 콘텐츠는 대전 대표 캐릭터 ‘꿈돌이’를 활용한 애니메이션 2편이다. 임대차계약 과정에서 반드시 확인해야 할 핵심 내용을 주제별로 나눴다.
첫 영상은 ‘등기사항증명서(등기부등본) 보는 법’으로 계약 전 반드시 확인해야 할 권리관계와 주요 체크포인트를 청년 눈높이에 맞춰 설명한다. 복잡하고 어려운 부동산 서류에 대한 이해를 높이고 계약 전 필수 확인 절차를 자연스럽게 익힐 수 있도록 했다.
두 번째 영상은 ‘전세사기 피해 예방 체크포인트’다. 계약 과정에서 자주 발생하는 위험 상황과 예방 수칙을 사례 중심으로 소개한다.
각 콘텐츠는 60초 내외의 짧은 영상으로 스마트폰 환경에 최적화됐다. 영상은 대전시 유튜브 및 소셜네트워크서비스(SNS) 채널 등에 게시된다.
시는 숏폼 영상을 교육 및 현장 홍보 사업과 연계할 계획이다. ‘청년 집探(탐) 교육’의 사전 학습 자료와 보조 교육 콘텐츠로 활용할 예정이다.
최종수 대전시 도시주택국장은 “전세사기는 예방이 최선인 만큼 청년들이 거부감 없이 정보를 접할 수 있도록 숏폼 형식의 콘텐츠를 제작했다”며 “앞으로도 온·오프라인을 아우르는 홍보와 교육을 통해 시민들의 소중한 재산권을 보호하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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