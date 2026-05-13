꿈돌이가 전세사기 예방법 알려준다…대전시 숏폼 배포

대전시가 제작한 전세사기 예방 교육 숏폼 캡처 화면. 대전시 제공

이번에 제작된 콘텐츠는 대전 대표 캐릭터 ‘꿈돌이’를 활용한 애니메이션 2편이다.

두 번째 영상은 ‘전세사기 피해 예방 체크포인트’다. 계약 과정에서 자주 발생하는 위험 상황과 예방 수칙을 사례 중심으로 소개한다.

각 콘텐츠는 60초 내외의 짧은 영상으로 스마트폰 환경에 최적화됐다.

영상은 대전시 유튜브 및 소셜네트워크서비스(SNS) 채널 등에 게시된다.