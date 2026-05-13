트럼프 “오바마 반역죄로 체포하라” 글 공유… 한밤중 맹공

밤 사이 정적 공격 위주 40여건 공유

‘오바마, 美정치사상 가장 악마적’ 글도

시진핑과 회담 위한 출국 몇 시간 전

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 11일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관 로즈가든에서 열린 법집행기관 지도자 만찬에서 손짓하는 모습. EPA연합뉴스

오바마 전 대통령을 반역 혐의로 비난했다.

트럼프 대통령은 이날 밤 10시부터 다음날 오전 8시쯤까지

자신의 정적들을 공격하는 내용을 중심으로 40건 넘는 게시물을 공유하거나 재게시했다.

‘오바마 체포 촉구’ 글은 그 가운데 하나였다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 11일(현지시간) 밤 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 '오바마 체포 촉구' 게시물을 공유한 모습.