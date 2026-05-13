트럼프 “오바마 반역죄로 체포하라” 글 공유… 한밤중 맹공
밤 사이 정적 공격 위주 40여건 공유
‘오바마, 美정치사상 가장 악마적’ 글도
시진핑과 회담 위한 출국 몇 시간 전
도널드 트럼프 미국 대통령이 버락 오바마 전 대통령의 체포를 촉구하는 게시물을 공유했다.
트럼프 대통령이 지난 11일(현지시간) 밤 늦게 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 올린 게시물은 오바마 전 대통령을 반역 혐의로 비난했다. 구체적인 증거는 제시되지 않았다.
트럼프 대통령은 이날 밤 10시부터 다음날 오전 8시쯤까지 자신의 정적들을 공격하는 내용을 중심으로 40건 넘는 게시물을 공유하거나 재게시했다. 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 중국으로 출국하기 몇 시간 전이었다.
‘오바마 체포 촉구’ 글은 그 가운데 하나였다.
다른 트루스소셜 이용자가 처음 올린 이 게시물은 오바마 행정부가 2016년 트럼프 대선 캠프를 사찰했다는 주장을 담고 있다. 트럼프 대통령이 수년간 주장해온 내용이기도 하다.
작성자는 “버락 오바마가 정보기관 공동체에 정보를 조작하라고 지시하는 동안 그의 CIA는 미국 역사상 미국 영토 안에서 벌어진 최대 규모의 사찰 작전을 시작했다”며 “캐나다, 호주, 영국, 뉴질랜드의 정보동맹인 ‘파이브 아이즈’에 트럼프와 2016년 트럼프 대선 캠프를 사찰하라고 지시했다는 것”이라고 주장했다.
그는 이 글 맨 앞에 ‘워터게이트보다 더 큰 사건 — 미국 정부를 상대로 한 노골적인 선동·반란 행위’라는 제목을 달았다.
말미에는 “그들 모두 체포하라. 그들 모두 기소하라. 미국 정부를 전복하려 한 배신, 반역, 선동적 음모 혐의로 그들 모두를 한꺼번에 수감하라. 하지만 먼저 버락 오바마부터”라고 적었다.
백악관과 오바마 전 대통령 측 대변인은 12일 오전 이 게시물에 대한 논평을 거부했다고 워싱턴포스트(WP)는 전했다.
트럼프 대통령이 지난 11일 밤 잇따라 올린 게시물에는 2020년 대선 결과를 다시 문제 삼는 내용이 10여건 포함됐다. 트럼프 대통령은 2020년 대선을 두고 “도둑맞았다”는 주장을 계속해왔다.
오바마 전 대통령을 실명으로 공격한 게시물이 10여건이었다. 그중 하나는 오바마 전 대통령을 ‘최근 수십 년간 미국 정치에서 가장 악마적인 세력’이라고 표현했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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