미중 정상회담 앞둔 트럼프 “中 개방 요구”…머스크·젠슨황 동행
도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담에서 미국 기업의 중국 내 영업 확대를 위한 시장 개방을 최우선 의제로 삼겠다는 의지를 밝혔다.
트럼프 대통령은 중국 방문을 앞둔 12일(현지시간) 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 동행하는 미 기업 최고경영자(CEO)들을 언급하며 “시진핑 중국 국가주석에게 중국을 개방해달라고 요구할 것”이라고 말했다.
그는 “그래야 뛰어난 이들이 자신들의 마법을 발휘해 중국을 훨씬 더 높은 수준으로 끌어올릴 수 있다”며 “몇시간 뒤 우리가 만나게 될 것인데 그때 내가 가장 먼저 요청할 사항은 바로 이것”이라고 덧붙였다.
또한 트럼프 대통령은 중국의 시장 개방 조치에 대해 “나는 믿을 수 없이 훌륭한 우리 두 나라에 이보다 큰 도움이 될 구상을 들어본 적도, 본적도 없다”고 강조하며 이번 회담 성과에 대한 기대감을 내비쳤다.
이번 방중 경제사절단 명단과 관련해 젠슨 황 엔비디아 CEO가 빠졌다는 일부 보도에 대해서는 “젠슨 황은 에어포스원에 탑승 중”이라며 직접 부인했다.
이어 일론 머스크 테슬라·스페이스X CEO, 팀 쿡 애플 CEO, 켈리 오트버그 보잉 CEO, 래리 핑크 블랙록 CEO 등 굵직한 동행 기업인 명단을 열거한 뒤 “위대한 나라 중국에 여행하며 함께하게 돼 영광”이라고 전했다.
한편, 트럼프 대통령의 중국 방문은 9년 만이다. 13일 중국 베이징에 도착하는 그는 2박 3일의 방중 기간 동안 정상회담과 국빈 만찬 등 최소 6개 일정에서 시 주석과 직접 대면할 예정이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사