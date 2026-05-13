“韓 유치원 풍자, 최근 본 것 중 가장 충격”…美 유명 교수 경악한 이유

샘 리처드 교수 유튜브 캡처

이수지가 연기한 유치원 교사 콘텐츠에 대해 “정말 웃기지만 한편으로는 마음이 불편하다”고 밝혔다.

그는 “많은 사람이 이 영상을 보며 웃었겠지만 동시에 묘한 양가적 감정을 느꼈을 것”이라며 단순한 코미디를 넘어 교육 현장의 현실을 드러낸 풍자라고 해석했다.

“대부분 부모는 자기 아이가 특별하다고 생각하고, 교사에게도 특별한 요구를 하게 된다”며 “교사는 학생과 학부모의 기대에 맞춰 끊임없이 자신을 조정해야 하기 때문에 자신으로 존재하기 매우 어려운 환경”이라고 평가했다.

샘 리처드 교수 유튜브 캡처