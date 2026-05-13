“韓 유치원 풍자, 최근 본 것 중 가장 충격”…美 유명 교수 경악한 이유
개그우먼 이수지의 유치원 교사 풍자 영상이 국내에서 큰 화제를 모은 가운데 미국의 사회학자 샘 리처드가 “최근 본 한국 영상 중 가장 충격적”이라고 평가했다.
샘 리처드 미국 펜실베이니아주립대 교수는 지난 9일 자신의 유튜브 채널에 ‘이수지 패러디 영상 분석’이라는 제목의 영상을 올리고 이수지가 연기한 유치원 교사 콘텐츠에 대해 “정말 웃기지만 한편으로는 마음이 불편하다”고 밝혔다.
그는 “많은 사람이 이 영상을 보며 웃었겠지만 동시에 묘한 양가적 감정을 느꼈을 것”이라며 단순한 코미디를 넘어 교육 현장의 현실을 드러낸 풍자라고 해석했다.
특히 그는 한국 사회의 ‘눈치’ 문화에 주목했다. 리처드 교수는 “전 세계 사람들은 타인과 잘 지내기 위해 주변 분위기를 읽지만, 한국에는 ‘눈치’라는 단어 자체가 따로 존재할 정도로 중요한 문화적 요소가 있다”며 “하지만 끊임없이 타인의 기대에 맞추다 보면 자기 자신과 멀어지게 된다”고 설명했다.
리처드 교수는 “한국에서는 많은 학부모가 교사 노릇을 하기 어렵게 만든다”며 “교사가 수많은 학부모와 학생들에게 맞춰줘야 할 모습이 너무 많기 때문”이라고 지적했다.
이어 그는 “대부분 부모는 자기 아이가 특별하다고 생각하고, 교사에게도 특별한 요구를 하게 된다”며 “교사는 학생과 학부모의 기대에 맞춰 끊임없이 자신을 조정해야 하기 때문에 자신으로 존재하기 매우 어려운 환경”이라고 평가했다.
그러면서 리처드 교수는 “이 영상이 큰 공감을 얻은 이유는 사람들이 그 안에서 어떤 ‘불편한 진실’을 봤기 때문”이라며 한국 교사의 절반 이상이 학부모로부터 악성 민원을 경험했다는 통계를 언급하기도 했다.
이어 그는 “미국에서도 교사의 우울증 발병률은 다른 직군보다 2배 높다. 교직은 전 세계적으로 감정노동 강도가 매우 높은 직업”이라고 덧붙였다.
앞서 이수지는 지난달 자신의 유튜브 채널을 통해 유치원 교사 ‘이민지’를 연기한 풍자 영상을 공개했다. 영상에는 “아이 MBTI가 내향형이니 외향형 아이들과 분리해달라”, “아이 사진은 아이폰으로 찍어달라”, “유칼립투스 성분 물티슈를 사용해달라” 등 학부모들의 과도한 요구가 담겼다.
해당 영상들은 공개 직후 폭발적인 반응을 얻었다. 첫 번째 영상은 조회수 630만회를 넘겼고, 두 번째 영상도 370만회를 돌파했다. 댓글 창에는 현직·전직 교사들이 자신이 겪은 민원 사례를 공유하며 “현실을 그대로 옮겨놨다”는 공감 반응이 이어졌다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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