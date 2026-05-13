매년 500건… 제주 렌터카 사고 예방 특별관리 나선다
제주도가 봄 행락철을 맞아 관광객을 대상으로 렌터카 교통사고 예방에 나선다.
제주도 자치경찰단은 5~6월을 ‘렌터카 교통사고 특별관리 기간’으로 정하고, 도내 렌터카 업체와 사고 예방 활동을 추진한다고 13일 밝혔다.
앞서 자치경찰은 지난 7일 렌터카조합과 113개 렌터카 업체에 협조 서한을 보내 운전경력이 짧은 운전자에 대한 대여 자격 확인 강화, 제주 특유의 도로 환경 사전 안내, 차량 안전장치 및 타이어 점검 철저 등을 요청했다.
제주공항 1층 안내데스크에는 ‘제주형 교통안전 선순환 구축’ 안내문을 비치해 관광객이 큐알(QR) 코드를 통해 무인교통단속장비 위치를 실시간으로 확인할 수 있도록 했다. 운전자의 자발적 법규 준수를 유도하기 위한 조처다.
또 사고다발지역 빅데이터 분석을 기반으로 단속 장비와 안전 시설을 확충하고, 관광객 밀집지역과 주요 관광도로에서는 싸이카 기동반 순찰을 강화한다.
아울러 음주운전, 안전띠 미착용 단속, 신호위반 등 주요 법규 위반에 대한 단속도 병행할 계획이다.
제주에는 매년 1300만명 내외의 관광객이 방문하면서 렌터카 사고가 빈번하다.
최근 5년간(2021~2025년) 렌터카 교통사고는 2414건 발생해 26명이 숨지고 4032명이 다쳤다.
전체 교통사고 중 렌터카 비율은 11.4%로, 전국 광역 지자체 가운데 유일하게 두 자릿수를 기록하고 있다.
실제 지난 2일 새벽 서귀포시 상예동에서 술을 마신 30대 렌터카 운전자가 중앙선을 침범해 마주 오던 SUV와 충돌했다. 이 사고로 7명이 중경상을 입었다.
지난해 11월에는 우도 천진창에서 60대 관광객이 몰던 승합차가 대합실로 돌진해 3명이 숨지고 10명이 다치는 등 크고 작은 사고가 이어지고 있다.
강수천 자치경찰단 교통안전과장은 “여행의 설렘이 순간의 방심으로 이어지면 큰 사고로 연결될 수 있다”며 “운전자와 렌터카 업체, 자치경찰단이 함께하는 예방 중심의 교통안전 체계를 구축해 모두가 안전한 제주를 만들겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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