AI 시대 과학외교의 허브…KAIST ‘과기외교센터’ 출범

글로벌 포럼은 대한민국이 나아가야 할 과학외교의 전략적 방향과 실행 비전을 제시하기 위해 마련됐다.

전 외교부장관이자 과기외교센터 자문위원장인 박진 초빙석학교수는 이날 ‘AI 시대 과학외교의 중요성과 미래전략’을 주제로 기조연설에 나섰다.

박 교수는 기술 경쟁과 협력이 병존하는 시대를 맞아 국제적 신뢰 구축, 공동 번영을 위해 대한민국과 KAIST가 해야 할 역할을 제시했다.

참석자들은 AI 기술혁명이 빚은 산업·사회 구조의 변화 속에서 기술 경쟁력과 안보를 확보하는 동시에 국제 협력 규범을 어떻게 구축할 것인지 의견을 나눴다. 또

고령화 사회를 먼저 경험한 국가들의 사례를 공유하며 보건·의료 시스템 혁신, 고령층 삶의 질 향상을 위한 국제 협력 모델과 글로벌 표준 구축 방안도 다뤘다.

이광형 KAIST 총장은 “과학기술은 국가 간 신뢰를 구축하고 인류 공동의 문제를 해결하는 핵심 동력이 되고 있다”며 “KAIST 과기외교센터가 글로벌 과학기술 협력을 선도하는 플랫폼이 될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.