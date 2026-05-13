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AI 시대 과학외교의 허브…KAIST ‘과기외교센터’ 출범

입력:2026-05-13 14:28
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인공지능(AI)·양자 등 첨단 과학기술로 글로벌 문제를 해결하는 ‘과학외교’의 허브가 한국과학기술원(KAIST)에 들어섰다.

KAIST는 ‘과기외교센터(KCSD)’를 공식 출범하고 이를 기념하는 글로벌 포럼을 13일 개최했다.

KAIST는 앞으로 과기외교센터를 통해 기술주권 확보 및 글로벌 협력 강화를 추진하고, 기후위기·고령화·에너지·디지털 전환 등 인류가 직면한 공동 과제의 해결을 위해 노력한다는 계획이다.


센터의 주요 업무는 국제 공동연구 및 정책 협력, 글로벌 과학기술 네트워크 구축, 개도국 과학기술 역량 강화, 과학기술을 통한 글로벌 난제 해결 등이다. 장기적으로는 민간 중심의 과학외교 플랫폼 역할을 맡게 될 전망이다.

글로벌 포럼은 대한민국이 나아가야 할 과학외교의 전략적 방향과 실행 비전을 제시하기 위해 마련됐다.

전 외교부장관이자 과기외교센터 자문위원장인 박진 초빙석학교수는 이날 ‘AI 시대 과학외교의 중요성과 미래전략’을 주제로 기조연설에 나섰다.


박 교수는 기술 경쟁과 협력이 병존하는 시대를 맞아 국제적 신뢰 구축, 공동 번영을 위해 대한민국과 KAIST가 해야 할 역할을 제시했다.

이어진 라운드테이블에서는 싱가포르·캐나다·스위스 등 16개국 대사 및 대리대사들이 참석해 ‘AI 시대의 과학외교:기술주권과 글로벌 협력 전략’ ‘인류의 지속 가능한 미래를 위한 과학협력:보건·고령화·상생의 파트너십’을 주제로 논의를 진행했다.

참석자들은 AI 기술혁명이 빚은 산업·사회 구조의 변화 속에서 기술 경쟁력과 안보를 확보하는 동시에 국제 협력 규범을 어떻게 구축할 것인지 의견을 나눴다. 또 고령화 사회를 먼저 경험한 국가들의 사례를 공유하며 보건·의료 시스템 혁신, 고령층 삶의 질 향상을 위한 국제 협력 모델과 글로벌 표준 구축 방안도 다뤘다.

이광형 KAIST 총장은 “과학기술은 국가 간 신뢰를 구축하고 인류 공동의 문제를 해결하는 핵심 동력이 되고 있다”며 “KAIST 과기외교센터가 글로벌 과학기술 협력을 선도하는 플랫폼이 될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

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