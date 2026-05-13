‘AI 시대’ 은 투자 급증… 비단, e은 거래 20배 뛰어

반도체·전기차 산업 성장에 수요 확대

국제 은값 일주일 새 14% 급등

실물 기반 디지털자산 거래 관심 증가

김상민 부산디지털자산거래소 대표가 한국금거래소 비단 서비스 은 현물 인도장에서 고객에게 실물 은을 전달하고 있다. 부산디지털자산거래소 제공

인공지능(AI) 산업 성장과 함께 산업용 원자재로서 은(銀)의 가치가 부각되면서 부산디지털자산거래소의 디지털 실물자산(RWA) 플랫폼 ‘비단(Bdan)’에서 거래되는 ‘e은’ 거래량이 급증한 것으로 나타났다.



13일 비단에 따르면 올해 1분기 e은 거래량은 2422억원으로 지난해 같은 기간 약 126억원 대비 20배 가까이 증가했다.



업계에서는 최근 AI와 반도체, 전기차, 우주산업 등 첨단 산업 성장세가 가속화되면서 산업용 원자재인 은의 전략적 가치가 높아진 영향으로 분석하고 있다.



과거 대표적인 안전자산으로 여겨졌던 은은 최근 산업재 성격까지 강화되면서 자산가치와 산업 수요를 동시에 갖춘 ‘하이브리드 자산’으로 평가받고 있다.



은은 반도체 회로와 태양광 패널, 전기차 배터리, 전자부품 제조 등에 필수적으로 사용되는 핵심 원자재다.







공급 부족 전망도 가격 상승 요인으로 꼽힌다. 실버인스티튜트에 따르면 올해 글로벌 은 공급 부족 규모는 지난해보다 15% 증가한 4630만 온스에 이를 것으로 전망됐다.



국제 은 가격도 급등세를 이어가고 있다. 인베스팅닷컴 기준 7월물(7월 인도분) 은 선물 가격은 지난 6일 트로이온스당 77.4달러에서 13일 오후 기준 88.4달러로 약 14.2% 상승했다.



비단의 e은 가격 역시 같은 기간 g당 3540원에서 4052원으로 약 14.8% 올랐다.



비단은 모바일 앱을 통해 실물 기반 디지털 자산 거래 서비스를 제공하고 있으며 e은은 1g 단위 소액 거래와 실버바 교환이 가능하다. 현재 e은을 포함해 e금과 e구리, e플래티넘, e팔라듐, e니켈, e주석 등 7종의 귀금속 상품을 거래할 수 있다.



김상민 부산디지털자산거래소 대표는 “은은 AI·반도체·친환경 산업 성장의 핵심 자산으로 가치가 재조명되고 있다”며 “안전하고 편리한 디지털 실물자산 거래 환경 구축에 속도를 내겠다”고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 920 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 인공지능(AI) 산업 성장과 함께 산업용 원자재로서 은(銀)의 가치가 부각되면서 부산디지털자산거래소의 디지털 실물자산(RWA) 플랫폼 ‘비단(Bdan)’에서 거래되는 ‘e은’ 거래량이 급증한 것으로 나타났다.13일 비단에 따르면 올해 1분기 e은 거래량은 2422억원으로 지난해 같은 기간 약 126억원 대비 20배 가까이 증가했다.업계에서는 최근 AI와 반도체, 전기차, 우주산업 등 첨단 산업 성장세가 가속화되면서 산업용 원자재인 은의 전략적 가치가 높아진 영향으로 분석하고 있다.과거 대표적인 안전자산으로 여겨졌던 은은 최근 산업재 성격까지 강화되면서 자산가치와 산업 수요를 동시에 갖춘 ‘하이브리드 자산’으로 평가받고 있다.은은 반도체 회로와 태양광 패널, 전기차 배터리, 전자부품 제조 등에 필수적으로 사용되는 핵심 원자재다.특히 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체주의 상승세와 맞물려 AI 산업 성장 기대감이 커지면서 투자 수요도 확대되는 분위기다.공급 부족 전망도 가격 상승 요인으로 꼽힌다. 실버인스티튜트에 따르면 올해 글로벌 은 공급 부족 규모는 지난해보다 15% 증가한 4630만 온스에 이를 것으로 전망됐다.국제 은 가격도 급등세를 이어가고 있다. 인베스팅닷컴 기준 7월물(7월 인도분) 은 선물 가격은 지난 6일 트로이온스당 77.4달러에서 13일 오후 기준 88.4달러로 약 14.2% 상승했다.비단의 e은 가격 역시 같은 기간 g당 3540원에서 4052원으로 약 14.8% 올랐다.비단은 모바일 앱을 통해 실물 기반 디지털 자산 거래 서비스를 제공하고 있으며 e은은 1g 단위 소액 거래와 실버바 교환이 가능하다. 현재 e은을 포함해 e금과 e구리, e플래티넘, e팔라듐, e니켈, e주석 등 7종의 귀금속 상품을 거래할 수 있다.김상민 부산디지털자산거래소 대표는 “은은 AI·반도체·친환경 산업 성장의 핵심 자산으로 가치가 재조명되고 있다”며 “안전하고 편리한 디지털 실물자산 거래 환경 구축에 속도를 내겠다”고 말했다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지