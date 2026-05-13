청주시, 도시 운영관리에 AI 도입
충북도·SK텔레콤 등과 업무협약
국토부 AI 특화 시범도시 공모 참여
충북 청주시가 도시 운영·관리에 인공지능(AI)을 도입한다.
청주시, 충북도, SK텔레콤, 충북과학기술혁신원는 13일 도청에서 AI 특화 시범도시 사업 공모 참여를 위한 업무협약을 체결했다.
이번 협약은 국토교통부가 추진하는 AI 특화 시범도시 공모에 선제적으로 대응하고 청주시의 풍부한 도시 인프라와 민간의 최첨단 AI 기술력을 결합해 대한민국을 대표하는 청주형 AI 도시 모델을 구축하기 위해 마련됐다.
AI 특화 시범도시 사업은 교통, 안전 등 주요 도시 분야에 AI 기술을 접목하고 실제 도시공간에서 이를 실증할 수 있도록 AI 인프라, 도시데이터, 규제특례 등을 집중 지원하는 국가 핵심 프로젝트다. 공공기관이 도시지능센터, AI 빌리지 등 기반 인프라를 구축하고 민간이 이를 활용해 자율적인 AI 기술 개발과 실증을 수행하는 구조로 추진된다.
시는 시민들이 일상에서 즉각적으로 체감할 수 있는 도시데이터 기반 AI 서비스를 발굴·실증하고 지역 AI 산업 생태계 조성에도 힘쓸 방침이다.
국토부는 오는 6월 대전·충북·충남권 1곳과 강원권 1곳 등 2곳에 AI 특화 시범도시를 선정한다.
시 관계자는 “AI 특화 시범도시는 도시 운영 방식을 AI 중심으로 전환해 시민의 삶을 바꾸는 미래형 프로젝트”이라며 “대한민국 AI 혁신의 거점으로 도약할 수 있는 기반을 마련할 것”이라고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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