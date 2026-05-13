강원 최북단 자전거 타고 달린다…화천 DMZ 랠리 17일 개막
2026 화천 DMZ 랠리가 17일 강원도 화천에서 열린다. 천혜의 비경을 간직한 강원도 최북단 민통선 인근에서 치러지는 대회로 전국 각지의 동호인 3000여명이 참가한다.
대회는 화천군이 주최하고, 국방부, 화천경찰서, 화천군 자원봉사센터 후원으로 열린다.
코스의 총연장은 약 71㎞다. 출발지인 화천생활체육공원에서 화천청소년수련관에 이르는 2.84㎞ 코스는 비계측 퍼레이드 구간이다. 이어 화천읍 화천대교에서 해산령을 거쳐 해산터널 입구까지 총 22.21㎞ 구간에서 1차 기록 계측이 이뤄진다. 급격한 내리막 구간인 해산터널 입구부터 평화의 댐까지 12㎞ 구간은 안전을 위해 계측하지 않는다.
군 초소 이후부터 안동철교를 거쳐 한묵령∼딴산∼화천청소년수련관 구간이 2차 계측 구간이다. 순위는 1, 2차 주행기록 합산으로 결정한다. MTB·사이클 개인과 단체전, 종목별, 연령별로 구분해 시상한다.
군은 보험 가입과 코스 보수, 그룹별 바이크 패트롤 운영 등 안전을 최우선으로 대회를 준비 중이다. 대회장과 각 코스에는 군청 공무원, 대회 운영사 스텝 등 안전관리 요원이 배치된다.
올해부터는 국방부가 평화의 댐 주변 민간인 통제선을 북상함에 따라 별도의 검문 없이 치러진다.
많은 인원이 참가하는 이벤트인 만큼 지역경제 활성화 효과 역시 상당할 것으로 기대된다.
출전비를 납부한 참가자 전원에게 화천에서만 사용할 수 있는 1만원 상당의 화천사랑상품권이 지급되고, 대회에 필요한 물품 구매도 지역에서 이뤄진다. 사이클과 MTB 부문 입상자에게는 화천농특산물을 선물로 준다.
최문순 화천군수는 13일 “전국에서 화천을 찾아주시는 자전거 라이더들에게 안전하고 즐거운 최고의 대회로 보답하겠다”고 말했다.
화천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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