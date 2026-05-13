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천안서 차 훔쳐 운전한 초등생 체포

입력:2026-05-13 14:21
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충남 천안의 한 아파트에서 차를 훔쳐 운전한 초등학생이 경찰에 붙잡혔다.

천안동남경찰서는 특수절도 및 도로교통법 위반(무면허 운전) 혐의로 초등학생 A군을 현행범 체포했다고 13일 밝혔다.

A군은 이날 오전 7시20분쯤 천안시 동남구 한 아파트 지하 주차장에서 차를 훔친 뒤 운전한 혐의를 받는다.


신고를 받고 출동한 경찰은 A군이 훔친 차를 뒤쫓아 이날 오전 한 도로에서 A군을 체포했다. 또래 2명도 A군과 함께 범행한 것으로 전해졌다.

A군 등은 잠금장치가 돼 있지 않은 차량 문을 열고 들어가 시동이 걸리자 차를 타고 달아난 것으로 조사됐다.

경찰은 A군을 상대로 자세한 범행 동기 등을 조사할 예정이다.


천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

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