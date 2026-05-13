강북구청장 전략선거구 지정 후폭풍…강득구 “4무 공천 맞느냐, 동의 못해”
강득구 더불어민주당 최고위원이 13일 서울 강북구청장 선거구가 후보자의 아동 성범죄 변호 이력 등으로 전략선거구로 지정된 것을 두고 “이번 공천 배제가 정청래 대표가 얘기한 ‘4무 공천’(억울한 컷오프·낙하산 공천·계파 정치·부당한 배제)에 맞느냐”며 “동의할 수 없다”고 말했다.
강 최고위원은 이날 민주당 당사 앞 이승훈 강북구청장 후보 단식장을 찾아 “이 후보가 적법하게 우리 당 후보로 선출됐던 강북구청장 선거구를 전략선거구로 지정하는 걸 막지 못했다”며 이같이 밝혔다.
강 최고위원은 “변호사가 어떤 사건을 맡았다는 이유로 정치적 자격을 박탈하는 것은 변호사의 조력권을 부인하는 것”이라며 “민주당이 직업윤리를 정면으로 부정하는 것”이라고 지적했다. 이어 “이 후보를 공천 배제하는 것은 변호사 윤리 의무를 지키지 않았어야 한다는 의미”라고 덧붙였다.
강 최고위원은 또 “변호사로서 한 행위를 문제 삼고 공천 배제하는 것은 이 후보의 인생 자체가 부정되는 것”이라며 “시스템 공천 원칙에서, 4무 공천 원칙에서 반드시 기회를 줘야 한다”고 말했다.
이 후보는 “법원에 효력정지 가처분 신청을 했다”며 “법원의 결정이 나오면 후보자로 복원해달라”고 요청했다. 이와 관련 강 최고위원은 “당에서 잘못 내린 결정을 법의 이름으로 바로잡길 원한다”며 “당에서 가처분 신청에 대한 법원의 판단을 전적으로 수용해야 한다”고 촉구했다.
민주당은 지난 7일 비공개 최고위원회의를 열고 강북구청장 선거구를 전략선거구로 지정하는 안건을 의결했다. 이 후보의 아동 성범죄 가해자 사건 변호 이력 탓에 공천이 부적절하다는 판단에서다.
김혜원 기자 kime@kmib.co.kr
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