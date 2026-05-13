HD현대중공업 노조, ‘영업이익 30%’ 성과급 요구…교섭 준비 본격화
영업이익의 최소 30% …6000억원 수준
노사 간의 팽팽한 기싸움 불가피해
HD현대중공업 노동조합이 올해 임금 및 단체협약(임단협)에서 영업이익의 30%를 성과급으로 배분하라는 파격적인 요구안을 내걸었다.
HD현대중공업 노조는 13일 오후 6시 울산 동구청 중강당에서 지역 주민을 대상으로 올해 임단협 요구안을 설명하는 설명회를 개최한다고 밝혔다.
HD현대중공업 노조 지난 12일 대의원대회를 통해 ‘2024년 임단협 요구안’을 확정했다.이번 요구안의 핵심은 ‘성과배분 제도 도입’이다.
노조는 연간 영업이익의 최소 30%를 조합원들에게 지급할 것을 요구하고 있다. 지난해 영업이익(약 2조 원)을 대입하면 재원만 6000억원에 달한다. 이를 조합원 당 약 7500만원에 이르는 금액이다. 노조 측은 “경영 성과를 투명하고 공정하게 나눠야 한다”고 강조하고 있다.
임금 및 복지 부문에서도 강도 높은 요구가 이어졌다. 노조는 호봉승급분을 제외한 기본급 14만 9600원 정액 인상과 상여금 100% 인상을 요구안에 담았다.
또한 조합원 휴양시설 운영비 20억원 출연, 정규직 신규채용 확대, 연차별 임금격차 조정 등도 포함됐다.
특히 기술 변화에 대응한 요구가 눈에 띈다. 조선업종노조연대 공동 요구안에 발맞춰 현장에 인공지능(AI)을 도입할 경우 노동권과 고용을 보호할 수 있는 제도를 마련하라고 촉구했다.
이번 임단협은 사내하청 노조와의 공동으로 나선다는 방침이다. 사내하청 노조 역시 원청과 동일한 수준의 기본급 인상과 성과급 지급을 요구하고 있다.
조선업계 관계자는 “노조의 요구치가 예년보다 월등히 높아 상견례 전부터 노사 간의 팽팽한 기싸움이 불가피해 보인다”고 전망했다.
사측은 요구안을 검토한 뒤 다음 달 중 노조와 상견례를 갖고 본격적인 협상에 임할 계획이다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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