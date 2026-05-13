“너무 무섭다” 자위대 마크 논란, 그 뒤엔 “강해보이고 싶다”는 욕망[이세계도쿄]

비공식 부대 마크가 보여준 분위기 변화

소총·해골…자위대가 피해온 ‘군대’ 이미지

‘강한 존재’ 원하지만 “호전적이면 안 돼”

마크 소동에 드러난 ‘보통의 군대’ 딜레마

일본 육상자위대 제1사단 제1보통과연대가 지난 4월 도쿄 네리마 주둔지에서 실시한 '제1사단 창립 64주년·네리마 주둔지 창설 75주년 기념행사'의 한 장면. 제1보통과연대가 공식 엑스(X) 계정에 공개한 사진을 참고해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 참고용 일러스트입니다.

최근 일본 육상자위대가 하급부대 마크 공개 후 “호전적”이라는 비판을 받고 사용을 철회하는 소동이 벌어졌다. 해당 부대가 자체 제작한 이 마크는

비공식 부대 마크… 원래는 내부 결속용



사단이나 여단 등 단급 이상 부대에 적용되는 것으로 모두 27종이 있다.

각각 특징이 있다. 위쪽 붉은색은 보통과(보병), 주황색은 기갑과, 노란색은 특과(포병) 등 병과를 의미한다.

숫자와 조합하면 ‘○○사단 제○○보통과연대’처럼 한눈에 소속을 알 수 있다.

규칙이 있기 때문에 임의로 디자인을 바꿀 수 없다.

1990년대 후반부터 컴퓨터 보급과 함께 로고 제작이 급속히 확산됐다고 마쓰무라 전 육장은 설명했다.

일본 육상자위대 제1사단 제1보통과연대가 최근 공개 후 비판 논란으로 사용을 중단한 제4중대의 부대 마크. 해당 마크를 생성형 인공지능(AI)으로 재차 일러스트화한 이미지입니다.

검독수리와

기념품 등에 붙여 사용했다.

(X)에 공개한 산하 제4중대 마크였다. 대원들이 직접 만든 뒤 중대장 승인을 받았고

지난 3일 마이니치신문이 전했다.

2002년부터 코끼리 이미지의 마크를 사용해왔다. 이 마크가 오래됐다고 판단해 이번에

“언제든 싸워주겠다는 느낌… 용병집단 같아”



일본 육상자위대 제1사단 제1보통과연대가 최근 사단 중박격포 경연대회에 참가한 모습. 제1보통과연대가 공식 엑스(X) 계정에 공개한 사진을 참고해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 참고용 일러스트입니다.

해골 마크는 나치 친위대 해골부대의 마크”라며 “

다카이치 사나에 정부에 대한 비판으로 이어졌다. 한 X 이용자는 “

자위대가 피해온 이미지들… 달라진 공기



“국민 여러분께서 부대를 더 적절히 이해하고 친근감을 가져주시도록 하는 관점도 중시해야 한다”고 이유를 밝혔다.

일본 육상자위대 제1사단 제1보통과연대 교육생들이 87식 대전차 유도탄의 취급 요령을 훈련하는 모습. 제1보통과연대가 공식 엑스(X) 계정에 공개한 사진을 참고해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 참고용 일러스트입니다.

외국 군대 사례로 볼 때 코끼리에 해골과 소총을 넣은 부대 로고가 이례적 것은 아니라는 견해도 있다. 포브스 재팬은 “

세계 각국 군대를 살펴보면 ‘강함’을 드러내는 로고가 넘쳐난다”며 “미군의 경우 국조인 흰머리수리를 넣은 로고가 많지만 해골, 소총, 미사일, 폭탄 등은 정석이라고 해도 좋을 만큼 곳곳에서 볼 수 있는 소재”라고 설명했다.

여러 나라를 침략한 역사를 반복하지 않겠다는 메시지라고 포브스 재팬은 덧붙였다.

자위대 모장(모자에 붙이는 표장)에는 벚꽃이 쓰이지만 그 전신에 해당하는

경찰예비대와 보안대의 모장에는 평화의 상징인 비둘기가 쓰였다.

여론 변화를 반영한 움직임이라고 설명했다.

육상자위대 대원들이 자민당 대회에서 국가를 제창한 사례도 같은 맥락으로 해석했다.