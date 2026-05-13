“너무 무섭다” 자위대 마크 논란, 그 뒤엔 “강해보이고 싶다”는 욕망[이세계도쿄]

최근 일본 육상자위대가 하급부대 마크 공개 후 “호전적”이라는 비판을 받고 사용을 철회하는 소동이 벌어졌다. 해당 부대가 자체 제작한 이 마크는 가슴에 해골을 단 위장복 차림의 코끼리가 소총을 든 디자인이었다. 대원들은 ‘멋있는 마크’를 원해 생성형 인공지능(AI) 챗GPT로 만들었다고 한다.
이번 논란은 자위대의 역할을 둘러싸고 계속돼온 이른바 ‘보통의 군대’ 논쟁과 함께 일본 내부에 일고 있는 분위기 변화를 엿볼 수 있는 사례다.
육상자위대 동북방면총감을 지낸 마쓰무라 고로 전 육장은 소동의 배경에 최근 나타나고 있는 ‘강한 자위대였으면 좋겠다’는 의식과 ‘호전적이어서는 안 된다’는 오랜 의식 사이의 갈등이 있다고 포브스 재팬에 설명했다.
육장은 육상자위대 최고위 장성 계급이다. 한국군으로 치면 보직에 따라 대장이나 중장에 해당한다. 군단장에 가까운 동북방면총감은 아오모리현부터 후쿠시마현까지 도호쿠 6개현을 관할하는 부대(동북방면대)의 사령관이다.
비공식 부대 마크… 원래는 내부 결속용육상자위대 부대 마크는 공식적인 것과 비공식적인 것이 있다고 한다. 이번에 논란이 된 표식은 비공식 마크였다. 공식 마크는 사단이나 여단 등 단급 이상 부대에 적용되는 것으로 모두 27종이 있다.
공식 마크는 육상자위대 복장 규칙으로 정해져 있다. 옷 소매 어느 위치에 붙일지까지 밀리미터 단위로 명시하고 있다고 포브스 재팬은 설명했다.
부대 마크에는 각각 특징이 있다. 위쪽 붉은색은 보통과(보병), 주황색은 기갑과, 노란색은 특과(포병) 등 병과를 의미한다. 숫자와 조합하면 ‘○○사단 제○○보통과연대’처럼 한눈에 소속을 알 수 있다. 규칙이 있기 때문에 임의로 디자인을 바꿀 수 없다.
비공식 마크는 단결심과 사기 진작을 목적으로 대원들이 자유롭게 디자인할 수 있다. 1990년대 후반부터 컴퓨터 보급과 함께 로고 제작이 급속히 확산됐다고 마쓰무라 전 육장은 설명했다.
그는 “중대 수준까지 퍼져 있기 때문에 육상자위대 전체로 보면 비공식 로고가 500개에서 1000개 정도는 있지 않을까 한다”고 말했다.
마쓰무라 전 육장은 2004년 제3차 이라크 부흥지원군을 이끌었을 때 도호쿠 출신 부대라는 점을 반영해 해당 지역을 상징하는 검독수리와 아오모리현 이와키산을 넣은 마크를 만들었다고 한다. 마크는 기념품 등에 붙여 사용했다.
비공식 마크는 사단이나 연대 안에서 운동대회가 열릴 때 중대별로 응원 깃발에 넣거나 부대 티셔츠에 붙이기도 한다. 내부적으로 사용하는 용도지만 최근에는 연대 단위 홍보를 위해 페이스북이나 엑스(X) 등에 마크를 게시하면서 대중의 눈에도 띄게 됐다.
논란의 코끼리 마크는 도쿄 네리마구에 주둔하는 육상자위대 제1사단 제1보통과연대가 지난달 29일 공식 엑스(X)에 공개한 산하 제4중대 마크였다. 대원들이 직접 만든 뒤 중대장 승인을 받았고 X 공개는 연대장이 승인했다고 지난 3일 마이니치신문이 전했다.
마쓰무라 전 육장은 “부대가 SNS 계정을 만들 때는 부대장의 허가를 받는다”며 “로고 공개는 직무 내용을 밝히는 행위가 아니기 때문에 처벌 대상은 되지 않는다”고 말했다.
제4중대는 2002년부터 코끼리 이미지의 마크를 사용해왔다. 이 마크가 오래됐다고 판단해 이번에 디자인을 바꾼 것이었다. ‘중대의 단결과 사기, 귀속의식 고양’이 목적이었다고 부대는 설명했다.
“언제든 싸워주겠다는 느낌… 용병집단 같아”디자인은 중대장과 대원들의 의견을 바탕으로 했다. 담당한 대원이 챗GPT에 ‘코끼리’ ‘매머드’ ‘멋있는’ ‘푸른 불꽃’ ‘의인화’ ‘자위대’ 같은 키워드를 입력해 디자인하도록 지시했다고 한다. 코끼리는 제4중대의 상징으로 여겨지는 동물이었다. 파란색은 상징색이다.
그 결과 위장복을 입은 코끼리가 소총을 든 디자인이 나왔다. 코끼리는 몸에 두꺼운 쇠사슬을 감았고 왼쪽 가슴에는 사람의 두개골을 달았다. 왼쪽 눈과 몸은 푸른 불꽃으로 이글거렸다.
이 디자인은 한국과 중국에서도 화제가 됐지만 그전에 일본 국내에서 먼저 비판을 받았다.
한 시민은 간사이TV의 거리 인터뷰에서 “언제든 와라, 싸워주겠다, 이런 느낌이 들어서 좋지 않다고 생각한다”고 말했다.
온라인에서 한 X 이용자는 “자위대 여러분께 감사와 존경을 갖고 있지만 여기에는 놀랐다”며 “이렇게 호전적인 로고가 나올 만한 분위기가 만연해 있는 것인가”고 질타했다.
또 다른 이용자는 “자위대 로고라기보다는 용병 집단의 로고처럼 보이지 않느냐”며 “해골을 넣으려는 감각은 정말 이해할 수 없다”고 말했다.
“해골 마크는 나치 친위대 해골부대의 마크”라며 “해골부대는 포로나 민간인을 대량학살한 것으로 유명하고 강제수용소의 간수 등도 맡았던 악마 같은 부대”라는 지적도 나왔다.
한 X 이용자는 “사람을 죽이기 위한 군대 같은 로고는 그만둬 달라”며 “자위대의 따뜻했던 인상이 땅에 떨어졌다”고 호소했다.
“두개골은 살아 계셨던 분의 유해다. 희생자나 피해자에 대한 경의를 결여하고 있다”는 지적도 있었다.
마크 논란은 자위대의 군사적 색채가 짙어지는 흐름으로 해석되며 다카이치 사나에 정부에 대한 비판으로 이어졌다. 한 X 이용자는 “정부 방침도 어딘가 화약(전쟁) 냄새가 나고 있다”며 “다소 강한 위화감을 느낀다”고 적었다.
총을 든 코끼리라는 모티프가 태국 ‘국경경비대 사격클럽’의 엠블럼과 비슷하다는 점 때문에 저작권 침해 지적도 나왔다.
자위대가 피해온 이미지들… 달라진 공기결국 새 마크는 공개 사흘 만에 사용이 중단됐다.
제1보통과연대는 지난 2일 마크 게시물을 삭제하며 “국민 여러분께서 부대를 더 적절히 이해하고 친근감을 가져주시도록 하는 관점도 중시해야 한다”고 이유를 밝혔다.
육상자위대는 “디자인 전체를 종합적으로 재검토한 결과 국민 여러분께서 어떻게 받아들이실지에 대한 상상이 부족했다”며 “적극적으로 외부에 알릴 만한 것은 아니었다고 인식했다”고 설명했다.
외국 군대 사례로 볼 때 코끼리에 해골과 소총을 넣은 부대 로고가 이례적 것은 아니라는 견해도 있다. 포브스 재팬은 “세계 각국 군대를 살펴보면 ‘강함’을 드러내는 로고가 넘쳐난다”며 “미군의 경우 국조인 흰머리수리를 넣은 로고가 많지만 해골, 소총, 미사일, 폭탄 등은 정석이라고 해도 좋을 만큼 곳곳에서 볼 수 있는 소재”라고 설명했다.
하지만 과거 자위대는 호전적으로 보이지 않도록 이런 이미지를 의식적으로 피해왔다는 게 마쓰무라 전 육장의 설명이다. 전전 일본의 군국주의와 아시아 여러 나라를 침략한 역사를 반복하지 않겠다는 메시지라고 포브스 재팬은 덧붙였다.
자위대 모장(모자에 붙이는 표장)에는 벚꽃이 쓰이지만 그 전신에 해당하는 경찰예비대와 보안대의 모장에는 평화의 상징인 비둘기가 쓰였다.
마쓰무라 전 육장은 코끼리와 소총, 해골을 넣은 마크에 대해 “세간에서 자위대도 군대이며, 강한 존재였으면 좋겠다는 의식이 높아지고 있음을 상징하는 것”이라고 해석했다.
고이즈미 신지로 방위상은 최근 자신의 X에 해상자위대 간부와 호주 해군 간부의 사진을 올리며 ‘군인끼리의 우정’이라고 표현했다. 일본 정부가 오랫동안 자위대를 군대가 아닌 조직으로 설명해온 상황에서 방위상이 자위대원을 ‘군인’이라고 부른 셈이다.
포브스 재팬은 이런 사례가 자위대에 대한 여론 변화를 반영한 움직임이라고 설명했다. 육상자위대 대원들이 자민당 대회에서 국가를 제창한 사례도 같은 맥락으로 해석했다.
마쓰무라 전 육장은 이번 마크 철회에 대해 “예전부터 이어져 온 자위대의 의식이 작용해 괜한 문제를 일으키지 않기 위해 일단 자제하자는 판단이었을 것”이라고 짐작했다.
또 “한편으로는 사적으로, 단순히 멋있다는 감각으로 만든 것이기 때문에 공적으로 규제할 생각은 없다는 판단도 가능했을 것”이라고 말했다.
중국군은 이번 논란 직후 제4중대 마크의 배경에 병사의 망령을 추가하고 해골에 전투모를 씌운 도안을 X에 올렸다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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