제주산 블루베리 생과, 여의도서 소비자 만난다
기후 변화로 아열대 작물 재배 확대
제주도, 수도권 중심 홍보 강화
기후 온난화로 제주에서 아열대 과수 재배가 늘어남에 따라 제주도가 올해부터 수도권을 중심으로 ‘감귤 외 과수’ 알리기에 본격 나선다.
제주도는 올해 1억원의 예산을 확보해 블루베리와 키위를 대상으로 판로 확대를 위한 홍보·마케팅 사업을 새롭게 추진한다고 13일 밝혔다.
첫 행사로 오는 15일 서울 여의도 농협재단 빌딩 앞에서 제주산 블루베리 생과를 판매한다. 판매 시간은 오후 12시부터 1시30분까지이며, 가격은 100g당 5000원으로 시중가보다 20%가량 저렴하다.
행사에는 한국블루베리연합회 제주지부, 농협경제지부 제주본부, 제주농협조합공동사업법인, 지역농협 등 블루베리 생산·유통 관계기관이 참여해 시음·시식회를 진행하고, 리플릿을 통해 제주산 제품의 우수성을 홍보한다.
이어 오는 11월에는 제주산 키위 출하 시기에 맞춰 수도권과 온라인에서 판촉 행사를 진행할 예정이다.
제주도의 감귤 외 기타 과수 재배 면적은 2022년 550.8㏊에서 2024년 930㏊에서 2년 새 69% 증가했다. 같은 기간 총수입은 586억원에서 1014억원으로 73% 늘었다. 농가 수는 3371가구로 전체 농가(3만9995가구)의 8.4%를 차지한다.
현재 제주에서는 18개 품목의 기타 과수가 재배되고 있다. 생산량 기준으로 키위가 가장 많고 매실, 블루베리, 단감, 무화과, 망고가 뒤를 잇는다. 총수입 기준으로는 키위, 망고, 블루베리, 무화과 순이다.
블루베리는 2010년 소규모 농가에서 시작해 현재는 480여 농가로 확대됐다. 육지보다 한두 달 빠른 4~5월에 생과가 출하돼 틈새시장을 공략하고 있다.
제주도의 연평균 기온은 1970년대 약 15.9도에서 2020년대에는 17도를 넘어 꾸준한 상승세를 보이고 있다.
김영준 제주도 농축산식품국장은 “기타 과수는 기후변화 대응과 농업 구조 전환의 핵심 전략 품목”이라며 “적극적인 마케팅으로 소비 기반을 넓혀가겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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